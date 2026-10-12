Presidenta Sheinbaum descarta fin del T-MEC tras declaraciones de Trump; México busca reducir aranceles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) vaya a terminar tras las declaraciones de Donald Trump, quien planteó negociar por separado con sus socios comerciales.

Durante su conferencia matutina de este lunes 12 de octubre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que el acuerdo comercial sigue vigente y que las conversaciones con Washington continúan, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el futuro del T-MEC?

La presidenta señaló que las declaraciones del mandatario estadounidense no implican la cancelación del tratado, debido a que el acuerdo fue aprobado por los órganos legislativos de los tres países.

"No es terminar con el T-MEC. El T-MEC es una ley porque fue aprobada por el Senado de los tres países", explicó.

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Sheinbaum detalló que México y Canadá solicitaron ampliar la vigencia del acuerdo por 16 años, mientras que Estados Unidos propuso mantener un horizonte de 10 años con revisiones anuales.

Sin embargo, aclaró que la posibilidad de acordar posteriormente una extensión de 16 años permanece abierta.

México busca reducir aranceles al acero, aluminio y automóviles

La mandataria confirmó que Washington decidió mantener conversaciones comerciales por separado con México y Canadá.

En el caso mexicano, señaló que uno de los principales objetivos es conseguir una reducción de los aranceles aplicados a los automóviles, el acero y el aluminio.

También indicó que su administración busca evitar la imposición de nuevos gravámenes durante el periodo de revisión del tratado.

Sheinbaum confirma avances en negociaciones con Estados Unidos

Ante una pregunta sobre los resultados de las conversaciones comerciales, la presidenta afirmó que existen avances, pero reconoció que las partes todavía no alcanzan un acuerdo definitivo.

"Hay avances, todavía no hay un acuerdo final, pero seguimos dialogando, que es lo importante", expresó.

Sheinbaum reiteró que el T-MEC continúa vigente y que las negociaciones buscan resolver los asuntos pendientes de la relación comercial entre México y Estados Unidos.

IO