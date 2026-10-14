Senado aprueba la Ley para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral 

Durante este miércoles 14 de octubre de 2026, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que expide la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral; misma que busca modernizar, homologar e interoperar los catastros y los registros públicos de la propiedad.

Tras registrar una votación de 69 votos a favor y 32 en contra, el decreto fue remitido al Ejecutivo Federal para su promulgación y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Esto a pesar de que senadores de las bancadas de oposición expresaron su rechazo.

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Detalles de la reforma e instrumentos de unificación

La legislación tiene como objetivo primordial modernizar, homologar e interoperar los catastros municipales y los registros públicos de la propiedad en las 32 entidades. Con ello, las autoridades de los tres órdenes de gobierno contarán con mecanismos de coordinación para compartir y actualizar en tiempo real la información de inmuebles, terrenos y viviendas.

La Ley para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, contempla un Plan Nacional Catastral, una Clave Única Catastral que tiene como objetivo identificar inmuebles y una cédula que concentrará información para localizar e identificar los predios dentro de todo el país.

📌 Para garantizar la seguridad patrimonial sobre los derechos de propiedad de los inmuebles, el Senado aprobó crear la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral. Con lo que se busca modernizar, homologar e interoperar los catastros y registros públicos de la propiedad. — Senado de México (@senadomexicano) October 15, 2026

Para garantizar la certidumbre jurídica y transparencia; la ley contempla la implementación de la Clave Única Catastral (CUC) un código estandarizado para la identificación precisa de cada predio en el país; además de la Cédula Única Catastral y Registral (CUCR) que vinculará directamente los datos del catastro con los folios del Registro Público.

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