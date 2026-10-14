Clara Brugada presenta su Segundo Informe de Gobierno en CDMX y anuncia cuatro reformas

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, llegó este miércoles 14 de octubre de 2026 al Congreso capitalino para presentar su Segundo Informe de Gobierno, en una sesión solemne en la que también expondrá cuatro propuestas de reforma.

La mandataria ingresó al recinto legislativo de Donceles acompañada por Xóchitl Bravo, coordinadora del grupo parlamentario de Morena, para rendir cuentas sobre los primeros dos años de su administración.

Como parte de su presentación, Brugada abordará los avances de su gobierno en materia de seguridad, movilidad, salud, política social y recuperación del espacio público.

¿Qué reformas presentará Clara Brugada ante el Congreso de CDMX?

Durante su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria capitalina tiene previsto presentar cuatro iniciativas relacionadas con vivienda, justicia y derechos sociales.

Entre ellas se encuentra la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, así como una reforma a la Ley de Justicia Cívica para mejorar el funcionamiento de los juzgados en esta materia.

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Además, propondrá dos modificaciones constitucionales: una para crear el Sistema de Educación Inicial y otra relacionada con el bienestar emocional.

Las propuestas forman parte de la agenda que Brugada busca impulsar durante la siguiente etapa de su administración.

Clara Brugada destaca avances en sus primeros dos años de gobierno

Previo a su comparecencia, la jefa de Gobierno señaló que su administración iniciará una nueva etapa enfocada en acelerar los proyectos y ampliar los derechos de los habitantes de la capital.

La mandataria destacó avances en seguridad, transformación del espacio público, electromovilidad, política social y servicios de salud, particularmente en prevención y bienestar emocional.

Durante la sesión solemne, cada grupo parlamentario contará con cinco minutos para presentar su posicionamiento, antes del mensaje de Clara Brugada ante el Congreso local.

¿Cuándo comenzarán las comparecencias por el Segundo Informe de Gobierno?

Después de la presentación del informe comenzará el proceso de glosa, que se desarrollará del 20 de octubre al 16 de noviembre, con la participación de 23 funcionarios de la administración capitalina.

El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, será el primero en comparecer ante el Pleno el próximo 20 de octubre.

#EnVivo | Te invito a seguir la presentación de mi 2º Informe de Gobierno desde el @Congreso_CdMex. https://t.co/AsFJLSjFoK — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 14, 2026

Posteriormente, el 22 de octubre acudirá el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, mientras que el 27 de octubre será el turno del secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón.

Las comparecencias ante comisiones comenzarán el 30 de octubre con funcionarios de las áreas jurídica, salud y obras públicas.

El proceso permitirá a los legisladores revisar los resultados de las dependencias y solicitar información sobre las acciones realizadas durante los dos primeros años de gobierno de Clara Brugada.

IO