Diputados aprueban Ley de Ingresos 2027 con 331 votos a favor y 118 en contra

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027, con 331 votos a favor, 118 en contra y ninguna abstención, durante la sesión de este miércoles 14 de octubre de 2026.

A través de su cuenta oficial de X, la Cámara Baja informó sobre el resultado de la votación del proyecto de decreto que establece el marco de ingresos del Gobierno federal para el próximo año.

El dictamen obtuvo el respaldo mayoritario de los legisladores, aunque todavía debe completar el proceso legislativo correspondiente.

¿Cómo quedó la votación de la Ley de Ingresos 2027?

De acuerdo con la información difundida por la Cámara de Diputados, 331 legisladores votaron a favor de la propuesta, mientras que 118 lo hicieron en contra y ninguno se abstuvo.

La aprobación se realizó en lo general, por lo que corresponde continuar con la discusión de los artículos reservados, en caso de que se hayan presentado propuestas de modificación durante el debate legislativo.

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El mensaje oficial no precisó qué grupos parlamentarios respaldaron o rechazaron el dictamen.

¿Qué es la Ley de Ingresos de la Federación 2027?

La Ley de Ingresos es el instrumento legal que establece los recursos que el Gobierno federal prevé obtener durante el ejercicio fiscal correspondiente.

Contempla conceptos como la recaudación de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otras fuentes de financiamiento público.

Esta legislación forma parte del proceso de aprobación del paquete económico para 2027 y permite establecer las previsiones de recursos con las que contará la Federación.

Sin embargo, la publicación de la Cámara de Diputados no especificó los montos de ingresos previstos ni los cambios particulares incluidos en el dictamen.

¿Qué sigue después de la aprobación de la Ley de Ingresos 2027?

Una vez concluida la discusión y votación en lo particular en la Cámara de Diputados, el proyecto deberá continuar con el procedimiento legislativo correspondiente.

La Ley de Ingresos también requiere la revisión y aprobación del Senado de la República antes de su eventual publicación en el Diario Oficial de la Federación.

#ÚltimaHora | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprueba, en lo general, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027. https://t.co/RU0BFOAd2N — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 14, 2026

Por ello, la votación de este miércoles representa la aprobación en lo general del proyecto, pero no su entrada en vigor.

La Cámara de Diputados deberá informar sobre el resultado definitivo de la discusión legislativa y las posibles modificaciones al dictamen.

IO