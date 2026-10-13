Omar García Harfuch llegó al Senado para comparecer por el Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, llegó este martes 13 de octubre de 2026 al Senado de la República para comparecer ante los legisladores, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A su llegada a la Cámara Alta, el funcionario federal fue recibido por Ignacio Mier Velazco, coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), previo al inicio de su participación ante los senadores.

La comparecencia forma parte del ejercicio de rendición de cuentas mediante el cual los integrantes del gabinete federal presentan información sobre las actividades realizadas por sus dependencias.

García Harfuch comparece ante el Senado por Segundo Informe de Gobierno

La presencia del titular de la SSPC en el Senado ocurre en el marco de la revisión de los resultados de la administración federal en materia de seguridad pública.

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La comparecencia permite a los legisladores conocer las acciones desarrolladas por la dependencia y formular preguntas sobre la política de seguridad del Gobierno de México.

García Harfuch acudió después de participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde presentó un balance de las operaciones del Gabinete de Seguridad.

Senado revisa resultados de la política de seguridad

Como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, el Senado analiza las actividades de las dependencias federales y el cumplimiento de sus responsabilidades.

En el caso de la SSPC, la revisión corresponde a las acciones de prevención del delito, coordinación con las autoridades estatales y combate a la delincuencia.

Recibimos con mucho gusto en el @senadomexicano al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, @OHarfuch, quien nos acompaña para rendir su comparecencia ante la Junta de Coordinación Política. El diálogo y la rendición de cuentas fortalecen a nuestro país. 🇲🇽 https://t.co/KAo32QkoSE — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) October 13, 2026

La información proporcionada confirma la llegada de García Harfuch y su recepción por Ignacio Mier, pero todavía no incluye el contenido de su intervención ni los cuestionamientos de los senadores durante la comparecencia.

IO