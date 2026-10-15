México mantiene Categoría 1 en seguridad aérea, pero FAA detecta 21 observaciones; ¿qué pasará en 2027?

México mantiene la Categoría 1 en seguridad aérea otorgada por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), aunque deberá atender 21 observaciones técnicas, operativas y administrativas detectadas durante una evaluación realizada en agosto de 2026.

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que el miércoles 14 de octubre recibió los resultados de la revisión correspondiente al Programa Internacional de Evaluación de la Seguridad Aérea (IASA), que contempló un total de 339 reactivos.

FAA detecta 21 observaciones en evaluación de seguridad aérea de México

De acuerdo con la AFAC, las 21 observaciones de la autoridad estadounidense están relacionadas con la actualización de normas, circulares y manuales, además de la necesidad de fortalecer los programas de inspección, capacitación y disponibilidad de personal.

La dependencia mexicana deberá atender estos señalamientos como parte del proceso de evaluación, que todavía no concluye.

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Para verificar los avances, la FAA realizará una nueva visita a la AFAC en diciembre de 2026, mientras que en febrero de 2027 comunicará el resultado definitivo de la auditoría.

La autoridad aeronáutica mexicana reiteró su compromiso de corregir las observaciones y mantener las condiciones de seguridad operacional.

¿Qué significa mantener la Categoría 1 en seguridad aérea?

Conservar la Categoría 1 permite que las aerolíneas mexicanas continúen ampliando sus operaciones, frecuencias y rutas hacia Estados Unidos, siempre que obtengan las autorizaciones correspondientes.

La Agencia Federal de Aviación Civil informa: https://t.co/tmT7hKddNK — AFAC (@AFAC_mx) October 15, 2026

Esta clasificación acredita que la autoridad aeronáutica del país cumple con los estándares internacionales de supervisión de la seguridad aérea establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

México recuperó la Categoría 1 en septiembre de 2023, después de haber sido degradado a Categoría 2 en mayo de 2021 por deficiencias en la supervisión de seguridad operacional.

Por ahora, el país conserva su clasificación, aunque el resultado definitivo de la evaluación dependerá de la atención de las observaciones señaladas por la FAA.

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