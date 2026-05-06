Capacidad del AIFA es reconocido por líderes de la industria de carga aérea y terrestre

A través de un comunicado conjunto, se dio a conocer que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) realizaron una visita oficial al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Personal de las citadas dependencias realizó esta reunión junto con líderes de la industria de carga aérea y terrestre y de las Agencias Aduanales, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para dar seguimiento a las reuniones de trabajo para fortalecer y reforzar la operación de carga en el AIFA.

Esta visita tuvo como objetivo supervisar la terminal aérea, así como escuchar y atender a las empresas cargueras, además de revisar los avances en cuanto a la modernización de la infraestructura y sistemas.

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“En el evento se reconoció la infraestructura del AIFA, así como su capacidad para gestionar operaciones a gran escala lo que lo posiciona como un centro logístico de clase mundial. El Gobierno de México enfatizó que la integración tecnológica y los procesos aduaneros agilizados en el aeropuerto han permitido una reducción significativa en los tiempos de tránsito, fortaleciendo la competitividad de México en el comercio global”, detalló el comunicado.

"La colaboración entre el Gobierno Federal y el sector de carga aérea es fundamental para fortalecer y seguir desarrollando las capacidades del Sistema Aeroportuario Metropolitano del Valle de México. Hoy constatamos que esta infraestructura es ya un referente de eficiencia operativa y seguridad para el transporte de mercancías", afirmaron los secretarios de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina.

Los representantes de las principales aerolíneas de carga y empresas de mensajería destacaron:

-La ratificación de su postura de mantener y expandir sus operaciones en el AIFA

-El reconocimiento a la conectividad terrestre y aérea que facilita la distribución nacional e internacional

-El compromiso de continuar invirtiendo en infraestructura propia dentro del complejo aeroportuario para fortalecer el ecosistema logístico