Gobierno descarta “guerra de drones” entre cárteles y Patrulla Fronteriza en la frontera México-EU

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México rechazó que exista una supuesta “guerra de drones” entre organizaciones criminales y autoridades fronterizas de Estados Unidos, luego de la publicación de información que señalaba una posible escalada en el uso de aeronaves no tripuladas en la zona limítrofe.

A través de una tarjeta informativa publicada este miércoles 19 de agosto, las instituciones federales aseguraron que las verificaciones realizadas no han identificado incursiones de aeronaves o drones utilizados para vigilar a agentes fronterizos dentro de territorio estadounidense.

La autoridad mexicana también puntualizó que la información difundida originalmente no reporta ataques realizados con este tipo de dispositivos contra elementos de seguridad de Estados Unidos.

¿Qué dijo el Gabinete de Seguridad sobre los drones en la frontera?

De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), durante 2025 y 2026 no se han registrado aseguramientos de drones vinculados con actividades ilícitas ni incidentes operativos de seguridad en la zona fronteriza comprendida entre Nogales, Sonora, y Tucson, Arizona.

El gobierno federal indicó que las autoridades mexicanas mantienen vigilancia permanente del espacio aéreo nacional y cuentan con capacidades para detectar aeronaves tripuladas o no tripuladas que operen sin autorización.

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México asegura tener protocolos ante vuelos no autorizados

El Gabinete de Seguridad agregó que, en caso de identificar algún riesgo, existen protocolos para realizar labores de seguimiento e inhibición, siempre dentro del marco jurídico vigente.

La tarjeta informativa fue emitida como respuesta a una publicación periodística que planteaba una presunta confrontación mediante drones en la frontera.

México y Estados Unidos mantienen coordinación fronteriza

Las autoridades federales también destacaron que existe comunicación permanente con sus contrapartes estadounidenses mediante mecanismos institucionales de cooperación.

Gabinete de Seguridad informa: pic.twitter.com/uHmviW1Nja — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 19, 2026

El Gobierno de México reiteró que esta relación se desarrolla bajo los principios de respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, así como coordinación sin subordinación.

Hasta ahora, la postura oficial mexicana es que no existen elementos que permitan sostener que se desarrolla una “guerra de drones” en la frontera entre ambos países.

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