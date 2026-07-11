Aeropuerto Internacional de Mérida rebasa los dos millones de pasajeros

El flujo de viajeros hacia Yucatán mantiene una tendencia ascendente y coloca al Aeropuerto Internacional “Manuel Crescencio Rejón” entre las terminales con mayor dinamismo del país.

Durante el primer semestre del 2026, la infraestructura aeroportuaria movilizó más de dos millones de pasajeros entre llegadas y salidas, un comportamiento que fortalece las expectativas de alcanzar un nuevo récord anual.

Datos de Grupo Asur indican que entre enero y junio más de un millón de personas arribaron por vía aérea a Mérida, mientras que el movimiento total, considerando también a quienes partieron desde la capital yucateca, superó los dos millones de usuarios, una cifra que confirma el crecimiento sostenido que registra la terminal en los últimos años.

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El director regional de Grupo Asur, Héctor Navarrete Muñoz, explicó que el comportamiento observado durante la primera mitad del año permite proyectar un cierre cercano a los cuatro millones de pasajeros, muy por encima de los registros de hace apenas unos años y prácticamente adelantando la meta planteada para el actual periodo de expansión del aeropuerto.

A diferencia de otros destinos donde la demanda depende casi exclusivamente del turismo, en Yucatán convergen diversos perfiles de viajeros. Además de los visitantes nacionales e internacionales interesados en el patrimonio arqueológico, la gastronomía y la oferta cultural, cada vez es mayor el número de pasajeros que viajan por motivos laborales, empresariales o porque mantienen su residencia en el estado aunque trabajen en otras ciudades del país.

Atractivos yucatecos

De acuerdo con el directivo, uno de los factores que más influyen en la decisión de viajar a Yucatán continúa siendo la percepción de seguridad, atributo que los propios usuarios identifican como la principal fortaleza del destino frente a otras entidades del país.

El comportamiento de la demanda también quedó reflejado en la operación diaria de la terminal. Durante los primeros seis meses del año se realizaron 28 mil 963 operaciones aéreas, de las cuales 16 mil 547 correspondieron a vuelos comerciales, mientras que 12 mil 416 fueron movimientos de aviación general, evidencia del intenso uso que registra la infraestructura.

La conectividad con la Ciudad de México continúa siendo el principal motor del tráfico aéreo. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México concentra poco más de un tercio de los pasajeros que utilizan la terminal meridana, seguido por el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”. Monterrey y Guadalajara completan la lista de los mercados nacionales con mayor demanda.

A estas rutas se incorporó recientemente el vuelo directo Mérida-Tijuana, conexión que amplía las opciones para viajeros del norte del país y facilita el enlace con la región fronteriza de Estados Unidos gracias a la cercanía del aeropuerto tijuanense con San Diego.

Horizonte mundial

En el mercado internacional, los vuelos hacia Miami, Houston, Orlando y Dallas-Fort Worth mantienen una elevada ocupación y continúan funcionando como puertas de entrada y salida para pasajeros que realizan conexiones hacia otros destinos del continente.

El crecimiento de la demanda también comienza a modificar la operación de las aerolíneas. Navarrete Muñoz señaló que varias compañías han optado por utilizar aeronaves de mayor capacidad en las rutas hacia Mérida para atender el incremento en las reservaciones y aprovechar el mayor flujo de viajeros.

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Los meses con mayor movimiento durante el semestre fueron enero y marzo. El primero concentró el retorno de turistas tras las vacaciones decembrinas, mientras que el segundo recibió un impulso adicional por la temporada de Semana Santa y la celebración de la Olimpiada Nacional de la Conade, que atrajo participantes, entrenadores y familiares a Yucatán.

Para la segunda mitad del año, Grupo Asur mantiene una perspectiva favorable. La temporada vacacional de verano representa uno de los periodos con mayor movimiento debido al desplazamiento de estudiantes universitarios y de sus familias, mientras que hacia noviembre se espera la incorporación de la ruta estacional entre Toronto y Mérida, además de continuar las gestiones para atraer nuevas aerolíneas y ampliar la red de destinos.

El desempeño de la terminal también avanza de la mano de su programa de modernización. El plan de inversión previsto hasta el 2028 contempla mejoras en infraestructura y capacidad operativa para responder a una demanda que continúa creciendo año tras año y que ha convertido al aeropuerto de Mérida en uno de los principales puntos de entrada al sureste mexicano.