Ernestina Godoy confirmó la detención de César “N”, exfiscal de Chihuahua

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó la detención de César “N”, exfiscal general del estado de Chihuahua. La captura del exfuncionario se fundamenta en una investigación federal por el presunto delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional.

La FGR determinó que el exfiscal presuntamente permitió e instruyó la intervención no autorizada de agentes extranjeros en territorio nacional. De acuerdo con la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, los estados tienen estrictamente prohibido transferir potestades públicas o asumir facultades reservadas exclusivamente a la Federación.

Los hechos derivan de una movilización realizada en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde se localizó y desmanteló un laboratorio clandestino de drogas.

Tras concluir dicho operativo en la sierra, un accidente vehicular cobró la vida de dos servidores públicos de la Fiscalía local y de dos personas de nacionalidad extranjera (señaladas en reportes como instructores o agentes encubiertos de agencias de Estados Unidos).

El ocultamiento y la falta de gestión institucional sobre la participación de dicho personal vulneró la soberanía nacional.