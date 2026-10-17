Detienen a César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, por presuntos delitos relacionados con el servicio público

César Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal general del Estado de Chihuahua, fue detenido este sábado 17 de octubre de 2026, de acuerdo con reportes de medios locales, después de que un juez emitiera una orden de aprehensión en su contra por los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

La captura fue reportada en la ciudad de Chihuahua y estaría relacionada con las investigaciones sobre un operativo realizado en un narcolaboratorio, vinculado a un caso que involucró a integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.

¿Por qué detuvieron al exfiscal César Jáuregui?

De acuerdo con información publicada por medios locales, un juez de Chihuahua libró una orden de aprehensión contra Jáuregui Moreno dentro de la causa penal 3055/2026, por su probable participación en conductas relacionadas con el ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

La investigación está vinculada con hechos ocurridos en abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, durante un operativo relacionado con el desmantelamiento de un laboratorio clandestino.

Los reportes señalan que la orden judicial fue emitida el 16 de octubre y que la presunta captura ocurrió durante la mañana del sábado.

Noticia Destacada Morena acusa “injerencia” en cooperación de Querétaro con EU por academia policial

También ordenan detener a Guillermo Arturo Zuany Portillo

La resolución judicial incluye una orden de aprehensión contra Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfuncionario de la Fiscalía de Chihuahua.

Zuany Portillo es señalado por los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público, coalición y falsedad ante autoridades con penalidad agravada.

Hasta los primeros reportes de este sábado, no se había confirmado la ejecución de la orden de captura en su contra.

🚨Cayó el ex Fiscal de Chihuahua, César Jáuregui por el caso CIA; van tras Arturo Zuany, Fiscal Especial, operador de la CIA en México. https://t.co/q5NCUN2hNC — Luis Chaparro (@LuisKuryaki) October 17, 2026

Pendiente, confirmación oficial sobre la detención

Aunque distintos medios de Chihuahua informaron sobre la detención de César Jáuregui, todavía estaba pendiente un comunicado oficial que precisara las circunstancias de su captura y su situación jurídica.

Será la autoridad judicial la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes conforme avance el proceso penal.

Tanto Jáuregui Moreno como Zuany Portillo mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.

IO