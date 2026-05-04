FGR investiga operativo en Chihuahua: citan a 50 personas tras muerte de presuntos agentes extranjeros

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que mantiene abierta una investigación sobre los hechos registrados recientemente en el estado de Chihuahua, donde murieron cuatro personas durante un operativo relacionado con un presunto laboratorio clandestino de drogas sintéticas.

El vocero de la institución, Ulises Lara López, detalló que las diligencias se realizan a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, tras la información dada a conocer por autoridades locales sobre el caso ocurrido en la sierra del Pinal, en el municipio de Morelos.

¿Qué investiga la FGR en el caso Chihuahua?

De acuerdo con la FGR, el punto de partida de la indagatoria es el fallecimiento de cuatro personas, entre ellas dos que habrían sido identificadas como agentes extranjeros que participaban en actividades dentro del territorio nacional.

Este elemento ha elevado la relevancia del caso, ya que podría implicar posibles delitos relacionados con seguridad nacional, por lo que la Fiscalía federal asumió la conducción de las investigaciones.

Las autoridades buscan esclarecer las condiciones en las que se desarrolló el operativo, así como determinar si existían las autorizaciones correspondientes para la intervención de personal extranjero.

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Citan a cerca de 50 personas por operativo en la sierra del Pinal

Como parte del proceso, la FGR informó que alrededor de 50 personas que participaron en el despliegue serán citadas a declarar en los próximos días. Estas entrevistas tienen como objetivo reconstruir lo ocurrido y recabar información clave sobre la actuación de las autoridades involucradas.

Además, se han emitido requerimientos formales a distintas instancias para verificar el estatus legal de los agentes fallecidos, incluyendo si contaban con acreditaciones oficiales para operar en México.

FGR busca deslindar responsabilidades

La institución señaló que se recopilarán todos los elementos de prueba necesarios para determinar responsabilidades y esclarecer los hechos con base en la ley.

También subrayó que este tipo de investigaciones corresponden exclusivamente a la Fiscalía General de la República, especialmente cuando existen posibles implicaciones en materia federal.

El vocero reiteró que se informará a la ciudadanía conforme avance el proceso, siempre respetando el debido proceso y los marcos legales aplicables.

La FGR enfatizó que su objetivo es garantizar una investigación exhaustiva, con apego a la legalidad, y que se sancione a quienes resulten responsables, en caso de confirmarse irregularidades en este operativo ocurrido en Chihuahua.

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