Fiscalía de Chihuahua confirma detención de César Jáuregui; investigan irregularidades en operativo contra narcolaboratorio

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua confirmó la detención de César Jáuregui Moreno, exfiscal estatal, por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, relacionados con presuntas irregularidades en un operativo realizado contra un laboratorio clandestino en el municipio de Morelos.

Gilberto Loya Chávez, encargado del despacho de la Fiscalía de Chihuahua, informó este sábado 17 de octubre que la orden de aprehensión fue cumplimentada después de las investigaciones realizadas por una unidad especial, creada para esclarecer las circunstancias en las que se desarrolló el operativo.

El funcionario explicó que las indagatorias se concentran en posibles violaciones a la cadena de mando y a los protocolos que debían seguirse durante la intervención de las autoridades.

¿Por qué detuvieron al exfiscal César Jáuregui en Chihuahua?

Loya Chávez detalló que el pasado 24 de abril se constituyó una unidad especial para investigar los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua.

Posteriormente, el 12 de mayo, la institución informó que las investigaciones habían identificado la probable participación de personas extranjeras en el operativo.

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Como resultado de las diligencias, un juez de control emitió una orden de aprehensión contra César Jáuregui por los delitos previstos en los artículos 253, fracciones segunda y cuarta, y 260 del Código Penal del Estado de Chihuahua.

El encargado de despacho confirmó que el mandato judicial fue ejecutado y que el exfuncionario será presentado ante un juez de control para celebrar la audiencia inicial.

Fiscalía investiga participación de extranjeros en operativo contra narcolaboratorio

El funcionario aclaró que la investigación no busca desconocer los resultados obtenidos durante el desmantelamiento del laboratorio clandestino, en el que participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación y de las Fuerzas Armadas.

Precisó que lo que se encuentra bajo investigación es la manera en que se desarrolló el operativo, particularmente el cumplimiento de los procedimientos legales y las responsabilidades de los funcionarios involucrados.

“Un buen resultado no justifica violar la ley”, afirmó Loya Chávez.

Asimismo, sostuvo que las acciones contra la delincuencia organizada deben realizarse dentro del marco legal, sin importar el cargo que desempeñen las personas investigadas.

Mensaje del Encargado de Despacho de la Fiscalía General del Estado, Mtro. Gilberto Loya Chávez. https://t.co/jBwV7U04QV — Fiscalía General del Estado de Chihuahua (@Fiscalia_Chih) October 17, 2026

César Jáuregui será presentado ante un juez de control

La Fiscalía señaló que el exfiscal será puesto a disposición de la autoridad judicial dentro de los plazos establecidos por la legislación, con respeto a sus derechos y al debido proceso.

La detención no representa una sentencia condenatoria, por lo que corresponderá al juez determinar su situación jurídica conforme a los elementos presentados por el Ministerio Público.

En relación con el mismo caso, previamente se reportó una orden de aprehensión contra Guillermo Arturo Zuany Portillo por presuntos delitos vinculados con el ejercicio del servicio público y falsedad ante autoridades.

Finalmente, Loya Chávez aseguró que la Fiscalía continuará con las investigaciones y mantendrá sus acciones contra la delincuencia organizada, bajo el principio de que ningún servidor público está exento de cumplir la ley.

IO