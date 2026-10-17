Lluvias fuertes en México: estos estados deben estar atentos al posible ciclón Vance

La posible formación de un nuevo ciclón tropical en el océano Pacífico mantiene bajo vigilancia a las autoridades meteorológicas, debido a que podría favorecer lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas mexicanas durante los próximos días.

El sistema podría recibir el nombre de Vance si alcanza la categoría de tormenta tropical.

#Nacional🌧️| 🌀 El huracán Trudy continúa en categoría 1 y podría intensificarse a categoría 2. Se esperan lluvias intensas, vientos de hasta 120 km/h y oleaje de hasta 7 metros en zonas del Pacífico. 📹Político MX. #MBNoticias https://t.co/5JOqk3VyYj — MB NOTICIAS (@MBNOTICIAS0) October 18, 2026

Sin embargo, hasta el reporte del 17 de octubre de 2026, su formación todavía no estaba confirmada.

De acuerdo con la información difundida sobre el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), existía una probabilidad del 80% de desarrollo ciclónico durante los siguientes siete días.

¿Qué estados podrían registrar lluvias por el posible ciclón Vance?

Las entidades que deben mantenerse pendientes de los avisos meteorológicos son:

🚩 Boletín #SIATCT no. 10 🚩 #Huracán categoría 2 🌀 #Trudy ⚠️ Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en costas del occidente y sur de México. 📍Se localiza a 170 km al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 165 km al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco. — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 18, 2026