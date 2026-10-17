Lluvias fuertes en México: estos estados deben estar atentos al posible ciclón Vance

La posible formación de un nuevo ciclón tropical en el océano Pacífico mantiene bajo vigilancia a las autoridades meteorológicas, debido a que podría favorecer lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas mexicanas durante los próximos días.
El sistema podría recibir el nombre de Vance si alcanza la categoría de tormenta tropical.
Sin embargo, hasta el reporte del 17 de octubre de 2026, su formación todavía no estaba confirmada.
De acuerdo con la información difundida sobre el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), existía una probabilidad del 80% de desarrollo ciclónico durante los siguientes siete días.
¿Qué estados podrían registrar lluvias por el posible ciclón Vance?
Las entidades que deben mantenerse pendientes de los avisos meteorológicos son:
- Jalisco: Posibilidad de lluvias, rachas de viento y oleaje elevado en zonas costeras, dependiendo de la evolución del sistema.
- Colima: Vigilancia ante posibles precipitaciones fuertes y condiciones marítimas adversas.
- Michoacán: Riesgo de lluvias que podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves en zonas vulnerables.
- Guerrero: Atención a las precipitaciones, el crecimiento de ríos y arroyos y las condiciones del litoral.
- Oaxaca: Vigilancia por lluvias y posibles afectaciones en comunidades costeras y regiones montañosas.