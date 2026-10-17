Producción de cempasúchil en México: más de 20 mil toneladas y 3 millones de plantas, de la “flor de los muertos”

México registró una producción de 20 mil 659 toneladas de cempasúchil, además de 3 millones 163 mil plantas y 510 mil 19 manojos durante 2024, de acuerdo con cifras de la Dirección General del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (DGSIAP), de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Los datos, difundidos en 2025 por la dependencia federal, reflejan la importancia del cultivo para la actividad agrícola y comercial relacionada con las celebraciones del Día de Muertos.

La producción nacional se contabiliza en tres unidades de medida —toneladas, plantas y manojos—, con distintos valores económicos y superficies destinadas al cultivo.

¿Cuántas toneladas de cempasúchil se produjeron en México?

De acuerdo con las estadísticas oficiales de 2024, la producción nacional de cempasúchil alcanzó 20 mil 659 toneladas, obtenidas en una superficie de 2 mil 203 hectáreas.

Esta producción representó un valor económico de 138 millones 367 mil pesos.

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Los principales estados productores en esta categoría fueron Puebla, Hidalgo y Oaxaca, entidades que mantienen una participación importante en el abastecimiento de flores para la temporada de Día de Muertos.

México produjo más de 3 millones de plantas de cempasúchil

En la categoría de plantas, la DGSIAP reportó 3 millones 163 mil unidades cultivadas en 17 hectáreas, principalmente en la Ciudad de México y el Estado de México.

El valor de esta producción ascendió a 43 millones 756 mil pesos.

En cuanto a la comercialización por manojos, se registraron 510 mil 19 unidades, provenientes de 171 hectáreas, con un valor económico de 31 millones 931 mil pesos.

Los estados que destacaron en esta modalidad fueron Michoacán, Estado de México y Veracruz.

Xochimilco mantiene tradición de cultivo de cempasúchil

La producción de esta flor también representa una actividad económica para familias dedicadas a la agricultura ornamental. El cempasúchil requiere aproximadamente tres meses y medio de cultivo antes de su comercialización.

La comercialización se realiza principalmente en mercados de flores, tianguis, centrales de abasto y tiendas de autoservicio.

El cempasúchil, cuyo nombre proviene del náhuatl cempohualxóchitl, que significa flor de veinte pétalos, mantiene una presencia importante en las ofrendas y celebraciones mexicanas del 1 y 2 de noviembre.

IO