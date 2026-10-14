Huracán Simon se acerca a Jalisco y Nayarit hoy 14 de octubre; SMN alerta por lluvias fuertes

El Huracán Simon se mantendrá cerca de las costas de Jalisco y Nayarit este miércoles 14 de octubre de 2026, por lo que se esperan lluvias fuertes, oleaje elevado y rachas de viento en diferentes zonas del occidente de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el pronóstico general, el ciclón provocará precipitaciones en el Pacífico central, mientras que la tormenta tropical Trudy continuará su proceso de intensificación al sur de Oaxaca y Guerrero.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene vigilancia sobre ambos sistemas, debido a sus posibles efectos en las costas mexicanas.

¿Qué estados afectará el Huracán Simon este 14 de octubre?

El SMN pronostica lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán, asociadas a las condiciones meteorológicas que prevalecen en el occidente del país.

Las precipitaciones se concentrarán en el norte, centro y sur de Jalisco; oeste y sur de Nayarit; así como en el oeste, norte y este de Michoacán.

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Además, se prevén rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora en Jalisco, Nayarit y Michoacán.

En las costas de estos estados, así como en Colima, el oleaje podría alcanzar alturas de entre uno y dos metros.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las lluvias podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos, además de reducir la visibilidad en carreteras.

Tormenta Tropical Trudy también provocará lluvias en México

Mientras Simon permanece cerca del occidente mexicano, la Tormenta Tropical Trudy continuará fortaleciéndose al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero.

El SMN prevé lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en ambos estados, además de precipitaciones fuertes en Chiapas.

En Oaxaca, el oleaje podría alcanzar entre dos y tres metros de altura, mientras que en Guerrero y Chiapas se esperan olas de uno a dos metros.

#Pronóstico Meteorológico General de las 06:00 horas. Consúltalo en: https://t.co/R8Yan9vLdN https://t.co/jrojE5xM33 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 14, 2026

Frente frío 2 provocará lluvias en el norte del país

El pronóstico para este miércoles también contempla los efectos del frente frío número 2, que ocasionará lluvias muy fuertes en Chihuahua, Coahuila y Durango.

Por su parte, el Estado de México registrará precipitaciones de 50 a 75 milímetros, mientras que en la Ciudad de México se esperan lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros.

El SMN recomendó mantenerse atento a los avisos oficiales, debido a que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, además de ocasionar afectaciones en zonas vulnerables.

El pronóstico general no precisa un posible punto de impacto en tierra del huracán Simon, por lo que su trayectoria e intensidad deberán consultarse en los avisos específicos de ciclón tropical.

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