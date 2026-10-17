Detienen a Landon Donovan Gallegos y a otro hombre por presunta venta de drogas en Milpa Alta

Un hombre identificado como Landon Donovan Gallegos de la O y otro sujeto señalado como Santiago Martínez fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), luego de que presuntamente fueran sorprendidos comercializando sustancias ilícitas en la alcaldía Milpa Alta.

La detención se dio a conocer el sábado 17 de octubre de 2026, mediante una publicación del periodista de nota roja Carlos Jiménez en redes sociales.

De acuerdo con el reporte, los dos hombres fueron ubicados por agentes capitalinos cuando presuntamente realizaban actividades relacionadas con la venta de drogas.

DETIENEN a LANDON DONOVAN por ANDAR TRAFICANDO DROGAS El tipo de bermudas se llama Landon Donovan Gallegos de la O. Junto con Santiago Mtz andaban vendiendo cochinadas en @GobMilpaAlta Agentes de @SSC_CDMX los descubrieron y detuvieron. Así acabaron en @FiscaliaCDMX https://t.co/xwIcau5Nun — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 17, 2026

Tras su captura, ambos fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), instancia que deberá determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

El caso llamó la atención en redes sociales por el nombre de uno de los detenidos, que coincide con el del exfutbolista estadounidense Landon Donovan, aunque se trata de personas distintas.