Detienen a 5 tras segunda protesta por agua en Guadalajara; son señalados de quemar la puerta del Congreso

Durante la noche de este domingo 18 de octubre, Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, confirmó la detención de al menos cinco personas tras llevarse a cabo la segunda manifestación masiva en Guadalajara por la crisis e irregularidades en el suministro de agua potable.

Fue por medio de su cuenta oficial de X (antes Twitter) que el gobernador señaló que estas personas habrían robado una camioneta en la cual había bidones de gasolina. De acuerdo a lo señalado por las autoridades; habrían sido estos sujetos los encargados de incendiar las puertas del Congreso y del Poder Judicial.

La segunda manifestación por Agua Limpia fue un ejercicio cívico por parte de la ciudadanía, que demostró que salir a la calle de manera pacífica es posible. Al inicio, un grupo de porros violentos trató de provocar violencia y caos, pero la organización ciudadana los señaló, los rechazó y los expulsó del contingente. Por parte del Gobierno, se hicieron ajustes a la estrategia de acompañamiento y seguridad para los manifestantes. La prioridad fue proteger a las personas, evitar la confrontación y garantizar que la ciudadanía ejerciera en libertad su derecho a expresarse. Esta vez, ni los ciudadanos ni las fuerzas del orden cayeron en la provocación de los violentos. Al final de la manifestación, nuevamente, un grupo de 300 personas se quedó para provocar destrozos, pintar paredes, romper vidrios, derribar algunas cámaras de seguridad y arrojar petardos y bombas molotov. Un grupo lanzó explosivos contra las puertas del Palacio Legislativo y del Palacio Judicial. Ante ello, la Policía intervino para controlar los incendios provocados. Fueron detenidas cinco personas que viajaban a bordo de una camioneta robada, en cuyo interior había bidones de gasolina. Estas personas presuntamente incendiaron las puertas del Congreso y del Poder Judicial. Hasta el momento, la Policía continúa soportando los ataques del grupo de manifestantes violentos contra el Palacio de Gobierno, pero eso ya no forma parte de la manifestación pacífica. — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 19, 2026

Durante la movilización de este domingo 18 de octubre de 2026, se registraron actos vandálicos y agresiones que incluyeron el lanzamiento de artefactos explosivos e incendios provocados en los accesos principales del Palacio Legislativo (Congreso del Estado) y del Palacio Judicial.

Elementos de seguridad desplegaron un operativo en el primer cuadro de la ciudad para dispersar los conatos de violencia, logrando el aseguramiento de los cinco presuntos implicados, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades por daños a bienes e infraestructura pública.

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