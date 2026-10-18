Detienen a 5 tras segunda protesta por agua en Guadalajara; son señalados de quemar la puerta del Congreso

Durante la noche de este domingo 18 de octubre, Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, confirmó la detención de al menos cinco personas tras llevarse a cabo la segunda manifestación masiva en Guadalajara por la crisis e irregularidades en el suministro de agua potable.
Fue por medio de su cuenta oficial de X (antes Twitter) que el gobernador señaló que estas personas habrían robado una camioneta en la cual había bidones de gasolina. De acuerdo a lo señalado por las autoridades; habrían sido estos sujetos los encargados de incendiar las puertas del Congreso y del Poder Judicial.
Durante la movilización de este domingo 18 de octubre de 2026, se registraron actos vandálicos y agresiones que incluyeron el lanzamiento de artefactos explosivos e incendios provocados en los accesos principales del Palacio Legislativo (Congreso del Estado) y del Palacio Judicial.
Elementos de seguridad desplegaron un operativo en el primer cuadro de la ciudad para dispersar los conatos de violencia, logrando el aseguramiento de los cinco presuntos implicados, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades por daños a bienes e infraestructura pública.