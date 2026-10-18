Incendian puerta del Congreso de Jalisco durante protesta por el agua en Guadalajara

La tarde de este domingo, lo que comenzó como una movilización ciudadana en el Centro Histórico de Guadalajara para exigir garantías de agua potable y limpia derivó en disturbios, culminando con el incendio de uno de los accesos principales del Palacio Legislativo del Congreso del Estado de Jalisco.

La movilización, identificada como la segunda "Megamarcha por el Agua Limpia", reunió a vecinos y colectivos de la Zona Metropolitana de Guadalajara. La indignación de los asistentes derivaba del continuo deterioro en el suministro del agua potable que llega a sus viviendas, exigiendo información sobre las condiciones del recurso y soluciones.

Noticia Destacada Denuncian a Pablo Lemus; gobernador de Jalisco ante la FGR

Incendian puerta del Congreso de Jalisco durante marcha por el agua

Durante el trayecto de la protesta hacia la sede del Poder Legislativo local, la marcha transcurrió con consignas pacíficas y pancartas. Sin embargo, al arribar a las inmediaciones del Congreso de Jalisco, un grupo de manifestantes se desprendió del contingente principal y comenzó a lanzar objetos y perder fuego directamente sobre la puerta de madera.

El fuego consumió parte de la estructura del acceso principal antes de ser sofocado, generando columnas de humo visible en los alrededores del centro de la ciudad. Tras el reporte de las llamas y detonaciones en la zona, cuerpos de emergencia y elementos policiales acudieron al recinto para resguardar el perímetro y controlar el siniestro.

Está fuera de control la situación en el centro de Guadalajara. Las policías están de dentro de los edificios públicos. Refieren que “en formación táctica” para evitar que ingresen los infiltrados. Se han incendiado puertas del Congreso y el Poder Judicial de Jalisco. https://t.co/TIMh8csEGL — Mafalda Wario García (@mafaldawario) October 18, 2026

Hasta el momento no se han confirmado reportes oficiales de personas lesionadas dentro del inmueble. Sin embargo; las imágenes y grabaciones de las llamas han comenzado a circular en redes sociales, generando asombro entre los usuarios que han reaccionado al incidente.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal