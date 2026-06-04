Certifican a 18 binomios caninos yucatecos, están listos para la lucha contra la delincuencia

Fue la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán la encargada de informar sobre 18 binomios caninos que obtuvieron su certificado en detección de narcóticos, armas de fuego y artefactos explosivos, este fue entregado por la empresa Hill Country Dog Center, con sede en Texas, Estados Unidos.

La evaluación de los caninos fue realizada durante el 2 y 3 de junio en las instalaciones del Instituto de Formación Policial “Luis F. Sotelo de Regil”. En este espacio, los caninos junto con sus manejadores realizaron diversas pruebas que estaban diseñadas para medir la precisión, confiabilidad y desempeño en diferentes escenarios operativos.

CERTIFICAN A BINOMIOS CANINOS DE LA SSP CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES



Como parte de las acciones permanentes de profesionalización y fortalecimiento de sus capacidades operativas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que 18 binomios caninos de la corporación… pic.twitter.com/D41o6tSp24 — SSP Yucatán (@sspyuc) June 4, 2026

Del total de caninos certificados, se informó que 15 obtuvieron su acreditación en la eficacia de localización de narcóticos y armas de fuego, por otro lado, los otros tres obtuvieron la certificación en la especialidad de búsqueda y localización de artefactos explosivos. Entre las pruebas se incluyeron áreas cerradas, espacios abiertos, revisiones en vehículos, entre otros entornos.

La certificación cumple con directivas establecidas por la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA), esto como parte de los procesos permanentes de mejora y profesionalización continua que mantiene la institución. La acreditación cuenta con vigencia de un año y fortalece las capacidades operativas de la SSP.

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