IMSS rechaza señalamientos sobre desabasto de anestesia 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió una carta réplica en respuesta a la publicación del periódico Reforma en la cual se le señaló de sufrir un desabasto de anestesia, en la misma desmintió que existan riesgos en la atención quirúrgica o falta de insumos anestésicos en sus unidades.

A través del comunicado oficial emitido este domingo 18 de octubre de 2026, la institución de salud garantizó que ninguna cirugía está en riesgo y que el servicio de anestesia se encuentra plenamente cubierto para los derechohabientes. Además; la dependencia señaló que existían irregularidades en la licitación.

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IMSS señala irregularidades en la licitación e historial del proveedor

El IMSS explicó que la cancelación del proceso licitatorio evitó la entrega de un contrato de más de 560 millones de pesos por 772 máquinas de anestesia a un grupo empresarial vinculado con antecedentes de incumplimiento y sanciones administrativas.

El instituto señaló que la licitante Minaric participó ofreciendo equipos pertenecientes a Médica D, firma que fue multada con 1.9 millones de pesos e inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) entre octubre de 2020 y julio de 2024. La sanción habría derivado por no entregar 60 ventiladores al ISSSTE.

Aunado a esto; el IMSS detalló que la certificación de buenas prácticas ante Cofepris presentada por Minaric autoriza únicamente labores de ensamble y no de fabricación. Asimismo, la dirección certificada corresponde a un inmueble en la colonia Anáhuac donde la firma afirmaba ensamblar desde máquinas de anestesia hasta incubadoras y equipos de ultrasonido.

📢 #IMSSInforma que el servicio de anestesia se encuentra cubierto y opera con normalidad, garantizando la continuidad de los procedimientos quirúrgicos y la atención a las y los derechohabientes. https://t.co/Nqss75XsZZ — IMSS  (@Tu_IMSS) October 18, 2026

Durante el estudio de mercado, Minaric cotizó cada máquina de anestesia intermedia en 1.25 millones de pesos y en la licitación ofertó 1.29 millones; no obstante, durante la puja redujo drásticamente el costo a 586 mil pesos. Situación similar ocurrió en la gama de alta especialidad, donde bajó de 1.6 millones cotizados a 715 mil pesos finales.

IMSS cancela el procedimiento para proteger recursos

La dependencia justificó que la reducción repentina de costos a la mitad dejaba dos escenarios: un precio original inflado o la imposibilidad técnica de cumplir con los insumos solicitados. Ante tales anomalías y el historial del proveedor, el IMSS tomó la decisión de no adjudicar y cancelar el procedimiento para resguardar la salud pública y el presupuesto.

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