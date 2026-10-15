IMSS y Sindicato Nacional instalan mesa de trabajo para elaborar nueva propuesta salarial

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que, durante este jueves 15 de octubre, fue instalada una mesa de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) con el objetivo de estructurar una nueva oferta salarial y de condiciones laborales.

La medida se tomó de manera inmediata tras la jornada de consulta ciudadana e interna celebrada el miércoles 14 de octubre, en la que la mayoría del personal de salud rechazó el preconvenio planteado por el sindicato. La propuesta rechazada contemplaba un incremento de un 2.9 % al tabulador y 3.9 % a prestaciones.

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Diversos sectores de la base trabajadora manifestaron su inconformidad ante dicho esquema, exigiendo un porcentaje mayor destinado directamente al sueldo tabular, además de demandar soluciones operativas urgentes como el abasto de medicamentos e insumos médicos, mantenimiento de equipo y la contratación de personal.

🤝 Esta tarde instalamos la mesa de trabajo entre el #IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social para construir una nueva propuesta de mejora salarial y de condiciones de trabajo para quienes sostienen todos los días a nuestra institución: sus trabajadoras y trabajadores. — IMSS  (@Tu_IMSS) October 15, 2026

En un mensaje público, el director general del IMSS, Zoé Robledo Hurtado, afirmó que la institución respeta plenamente la decisión emitida por la base trabajadora, destacando que este tipo de ejercicios democráticos se fundamentan en la reforma laboral de 2019 sobre libertad sindical y negociación colectiva.

A su vez, el secretario general del SNTSS, Rafael Olivos Hernández, solicitó formalmente la reanudación del proceso de negociación colectiva para dar cauce al mandato expresado en las urnas por los agremiados.

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