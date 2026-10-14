Trabajadores del IMSS-Bienestar toman oficinas en Campeche por incumplimiento de derechos laborales

Médicos, personal de enfermería y trabajadores del sector salud marcharon y tomaron las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) en Campeche, para exigir respeto a sus derechos laborales, pago de prestaciones, dotación de uniformes, medicamentos e insumos para atender a la población, así como mejores condiciones salariales y libertad sindical.

Encabezados por el secretario general del Sindicato Mexicano de Salud (Simesa), delegación Campeche, José Alberto Pinzón Aguilar, los manifestantes partieron de conocido supermercado ubicado sobre la Avenida Central y se dirigieron a las instalaciones del organismo, donde exigieron la presencia de su titular, Liliana Montejo León, sin obtener respuesta.

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Con consignas como 'justicia laboral', 'no hay medicamentos ni insumos', 'uniformes dignos', 'libertad sindical' y 'aumento salarial', los trabajadores denunciaron una serie de irregularidades que, aseguraron, se agravaron con la transición al Organismo Público Descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar.

Pinzón Aguilar señaló que la base trabajadora está conformada por 4 mil personas, además de los mil 200 trabajadores incorporados al nuevo esquema y los aproximadamente mil de contrato, quienes enfrentan restricciones en sus derechos.

Entre los reclamos destacó la falta de pago de uniformes y de los periodos de desintoxicación correspondientes, además del trato que reciben como si continuaran bajo contratación eventual.

Advirtió que la inconformidad también se relaciona con la próxima incorporación de más trabajadores al OPD, prevista para principios del próximo año, pues temen que no se respeten sus derechos adquiridos y que sus condiciones laborales sean sustituidas por esquemas que consideran precarios.

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A esta situación se suma la falta de reconocimiento de la antigüedad de empleados que han permanecido entre 10 y 12 años bajo contrato, sin acceder a una plaza de base. Según el dirigente, cuando finalmente obtienen una, el tiempo trabajado anteriormente deja de reconocerse, mientras carecen de servicios de salud y otras prestaciones que les permitan consolidar sus derechos laborales.

El líder sindical también denunció que el personal debe comprar con recursos propios guantes, cubrebocas y otros materiales indispensables para trabajar, pese a que corresponde a la institución suministrarlos. Alertó que esta carencia expone a los trabajadores a contagios, particularmente durante la temporada de Covid-19 e Influenza, y limita la atención que pueden brindar en hospitales y Centros de Salud.

Como contraste, cuestionó que en algunas unidades exista una amplia presencia de guardias de seguridad mientras persiste el desabasto de medicamentos y materiales médicos.

Aunque personal del IMSS-Bienestar atendió a los inconformes, no les ofreció soluciones concretas. Únicamente se comprometió a leer el pliego petitorio y enviarlo a las oficinas centrales. Los manifestantes rechazaron permitir el acceso al personal y mantuvieron sus exigencias de respuesta a las demandas laborales y de abastecimiento.