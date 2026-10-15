IMSS buscará nuevo aumento salarial tras rechazo de trabajadores; Zoé Robledo confirma mesa de negociación

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, anunció que se instalará una nueva mesa de negociación con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), luego de que la mayoría de los trabajadores rechazara la propuesta de incremento salarial del 6.8 por ciento durante la consulta realizada el miércoles 14 de octubre.

A través de un mensaje difundido este jueves 15 de octubre en su cuenta de X, el funcionario aseguró que el Instituto respetará los resultados de la votación y buscará alternativas para mejorar tanto los salarios como las condiciones laborales del personal.

IMSS y sindicato negociarán nueva propuesta de aumento salarial

Robledo explicó que la consulta convocada por el SNTSS permitió a los trabajadores expresar su postura mediante una votación libre, directa y secreta, en la que la mayoría decidió no aceptar el incremento salarial planteado.

La propuesta original contemplaba un aumento global del 6.8 por ciento, integrado por 2.9 por ciento directo al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones.

El director del IMSS señaló que, siguiendo lo anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia mañanera, se analizarán distintas alternativas para construir una mejor oferta dentro de las posibilidades financieras del Instituto.

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"Vamos a analizar las alternativas para construir una mejor propuesta en el marco de lo posible, una mejora en el salario y también en las condiciones de trabajo de quienes nos cuidan todos los días", expresó.

Además, destacó que la consulta fue posible gracias a la reforma laboral de 2019, que fortaleció los mecanismos de participación de los trabajadores en las negociaciones colectivas.

Zoé Robledo garantiza atención médica en hospitales del IMSS

Ante las inconformidades laborales, Zoé Robledo aseguró que la atención médica continúa con normalidad en las unidades y hospitales del IMSS en todo el país, por lo que los servicios a los derechohabientes se mantienen.

El funcionario agradeció a los trabajadores su participación en la consulta y reiteró el compromiso de escuchar sus demandas para buscar acuerdos con la representación sindical.

🤝 En @Tu_IMSS respetamos la decisión de las y los trabajadores que, mediante una consulta libre y secreta, votaron sobre la propuesta de incremento salarial. Como lo informó la presidenta @Claudiashein, instalaremos una mesa de trabajo con el SNTSS para analizar alternativas que permitan construir una mejor propuesta en el marco de lo posible y seguir mejorando las condiciones laborales de quienes nos cuidan. La atención médica continúa con normalidad en todo el país. Seguiremos escuchando y trabajando en equipo. Siempre, con rumbo al porvenir. 💚 — Zoé Robledo (@zoerobledo) October 15, 2026

La nueva negociación se llevará a cabo después de varios días de manifestaciones de trabajadores del Seguro Social, quienes han solicitado mejores salarios, condiciones laborales y atención a las necesidades de hospitales y clínicas.

Por ahora, no se ha definido un nuevo porcentaje de incremento salarial, ya que las alternativas serán revisadas durante las conversaciones entre las autoridades del IMSS y el SNTSS.

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