Exfiscal de Chihuahua queda bajo custodia federal por presunta traición a la patria; prevén traslado al Altiplano

El exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, quedó bajo custodia de autoridades federales por una investigación relacionada con el presunto delito de traición a la patria, después de que un juez estatal determinara que puede enfrentar en libertad el proceso que se sigue en su contra por otros delitos.

De acuerdo con su abogado, Guillermo Saucedo, el exfuncionario será trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, en el Estado de México, para quedar a disposición de la autoridad judicial que ordenó su captura.

La nueva acusación está relacionada con el denominado caso CIA, derivado de un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas en la Sierra de Chihuahua, en el que presuntamente participaron agentes estadounidenses sin autorización.

¿Por qué César Jáuregui enfrenta una acusación por traición a la patria?

La investigación federal se relaciona con el operativo realizado el pasado 17 de abril en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, donde las autoridades localizaron un laboratorio clandestino.

Durante el regreso del operativo, un convoy policial sufrió un accidente en el que murieron dos agentes estatales y dos ciudadanos estadounidenses, posteriormente identificados como integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

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La Fiscalía General de la República (FGR) investiga la presunta participación no autorizada de personal extranjero en actividades relacionadas con la seguridad nacional mexicana.

Por estos hechos, una jueza federal con sede en el Estado de México ordenó la aprehensión de Jáuregui, quien deberá comparecer para conocer formalmente los señalamientos en su contra.

Juez permite a Jáuregui enfrentar proceso estatal en libertad

Durante la audiencia celebrada en Chihuahua, el juez rechazó la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía estatal.

En su lugar, impuso medidas cautelares que incluyen presentación mensual ante la autoridad judicial, prohibición de salir del país sin autorización y entrega de documentos de viaje.

También estableció restricciones para acercarse o comunicarse con testigos relacionados con la investigación.

Estas medidas corresponden al proceso estatal por los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, y no impiden que el exfiscal permanezca bajo custodia federal.

A menos de una hora de que César Jauregui, ex fiscal de Chihuahua, obtuviera su libertad, fue detenido y trasladado al penal federal del Altiplano, informó su abogado Héctor Villasana. El abogado agregó que la audiencia inicial en un juzgado Federal, será el martes y el jueves la vinculación a proceso, por videoconferencia. — Luis Cardona (@cardonamex) October 19, 2026

¿Cuándo serán las próximas audiencias de César Jáuregui?

El abogado Guillermo Saucedo explicó que la audiencia inicial correspondiente a la investigación federal podría celebrarse el martes 20 de octubre.

Por otra parte, la audiencia estatal continuará el jueves 22 de octubre, a las 10:00 horas, cuando el juez determinará si existen elementos suficientes para vincular a proceso al exfuncionario.

Se prevé que Jáuregui participe en esta última diligencia mediante videoconferencia, debido al procedimiento federal que enfrenta.

El exfiscal, quien renunció a su cargo el pasado 27 de abril, mantiene la presunción de inocencia en ambas investigaciones mientras no exista una sentencia condenatoria.

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