Presidenta Sheinbaum cuestiona academia policial en Querétaro y pide explicaciones a Kuri y embajador de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó este lunes la forma en que se puso en marcha la construcción de una Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro, proyecto encabezado por el gobernador Mauricio Kuri y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que en la ceremonia de colocación de la primera piedra, realizada el 2 de octubre, no participaron representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional ni del Gabinete de Seguridad federal.

Sheinbaum aclaró que, desde su perspectiva, el hecho no constituye por sí mismo un delito, pero sostuvo que este tipo de cooperación debe apegarse a los mecanismos institucionales establecidos entre ambos países.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la academia policial de Querétaro?

La presidenta afirmó que cualquier participación de agencias o instituciones estadounidenses en tareas de capacitación vinculadas con seguridad dentro de México debe pasar por los canales correspondientes y ajustarse a la legislación nacional.

Por ello, pidió al secretario de Relaciones Exteriores revisar el proyecto y hablar tanto con Mauricio Kuri como con Ronald Johnson para conocer cómo se planteó la colaboración y bajo qué condiciones avanzó la academia.

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Sheinbaum también señaló que el gobernador debe explicar el procedimiento seguido para impulsar una academia de carácter internacional sin que, según indicó, existiera participación federal en el acto.

¿Qué se sabe del proyecto en Querétaro?

La Academia Internacional de Capacitación Policial será construida dentro del Complejo de Seguridad Rhino, sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro. El proyecto contempla una inversión superior a 30 millones de pesos y una superficie de construcción de mil 84 metros cuadrados.

El centro incluirá tres estaciones especializadas para inspección vehicular, patio de maniobras, laboratorio, almacén, oficinas y áreas de capacitación. Está previsto que reciba a policías de Querétaro, otras entidades del país y elementos extranjeros.

¿Cuándo estará lista la academia?

De acuerdo con la información difundida durante la colocación de la primera piedra, la obra deberá concluir durante la primera quincena de enero de 2027.

#MañaneraDelPueblo. “Hay temas en los que nos preguntamos: por qué no a través de la @SRE_mx se realiza la relación con la @USAmbMex?”, pregunta la presidenta @Claudiashein . Y cita el caso reciente en el que el gobernador de Querétaro solo invitó al embajador estadounidense para poner la primera piedra de una academia de policía especializada en crimen organizado. — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) October 5, 2026

Las autoridades estatales han señalado que el objetivo es ampliar la capacitación en detección de drogas, armas, dinero ilícito, contrabando y revisión de vehículos.

Sheinbaum sostuvo que el punto central no es cancelar la cooperación internacional en seguridad, sino garantizar que cualquier acuerdo de este tipo respete los procedimientos institucionales y las facultades del Gobierno federal.

IO