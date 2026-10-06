Morena acusa “injerencia” en cooperación de Querétaro con EU por academia policial

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, acusó a gobiernos emanados del PAN de promover lo que calificó como “injerencia” extranjera en materia de seguridad, después de la participación del embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, en el proyecto de una academia policial en Querétaro.

Durante una conferencia de prensa, la dirigente morenista sostuvo que el caso encabezado por el gobernador Mauricio Kuri forma parte, a su juicio, de una estrategia de gobiernos panistas para recurrir a organismos extranjeros en temas de seguridad.

Las declaraciones ocurren después de la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro, acto en el que participaron Kuri y Johnson.

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que el Gobierno de Querétaro sí notificó previamente la visita del embajador, pero precisó que el oficio recibido no planteaba un mecanismo directo de cooperación internacional en materia de seguridad.

Ariadna Montiel acusa a gobiernos del PAN de promover “injerencia”

Montiel afirmó que casos como los de Querétaro y Chihuahua muestran, desde la perspectiva de Morena, una intención recurrente de buscar apoyo extranjero en tareas vinculadas con seguridad.

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“Es una estrategia de los gobiernos panistas, promover la injerencia”, sostuvo la dirigente, quien también cuestionó acciones de legisladores de Acción Nacional que han acudido a instancias internacionales para denunciar asuntos relacionados con México.

Sus declaraciones representan la posición política de Morena y no una conclusión jurídica sobre la actuación del Gobierno de Querétaro.

¿Qué deberá hacer Querétaro para que opere la academia?

La controversia se centra ahora en el procedimiento federal que debe cumplir el proyecto.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó este 6 de octubre que cualquier colaboración con agencias extranjeras en materia de seguridad debe ser presentada ante el Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG) y contar con la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La mandataria señaló que la academia no figura entre los nueve proyectos de cooperación con agencias estadounidenses previamente aprobados para Querétaro desde 2021.

Montiel retomó ese argumento y afirmó que el aviso sobre la visita del embajador no sustituye la autorización requerida para establecer cooperación internacional en seguridad.

Conferencia de Prensa del CEN de Morena. Martes 06 de Octubre 2026 https://t.co/QSr50ZvotD — Morena (@PartidoMorenaMx) October 6, 2026

Morena asegura que no rechaza cooperación con Estados Unidos

La dirigente de Morena sostuvo que su partido no se opone a la colaboración con Estados Unidos, pero señaló que esta debe realizarse dentro de los mecanismos previstos por la legislación mexicana.

La SRE ha expresado una posición similar: la academia puede avanzar con cooperación extranjera siempre que el proyecto sea presentado al GANSEG y reciba el aval correspondiente.

El Gobierno de Querétaro, por su parte, ha defendido que informó a la Cancillería sobre la visita de Ronald Johnson. El punto pendiente es la autorización específica para la participación de agencias estadounidenses en las actividades de capacitación de la academia.

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