Policía Cibernética advierte por fraudes románticos con falsos militares

La Unidad de Policía Cibernética, adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, emitió un aviso preventivo a la ciudadanía ante el incremento de casos de "fraude romántico" u "estafas sentimentales" ejecutados a través de perfiles falsos en redes sociales y aplicaciones de citas.

De acuerdo con lo dicho por las autoridades, en esta modalidad, los ciberdelincuentes suplantan la identidad de integrantes de instituciones militares para engañar, manipular emocionalmente y despojar de dinero o datos bancarios a las víctimas. Debido a esto; se ha emitido el modus operandi de estos delitos.

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¿Cuál es el modo de operación de los nuevos “fraudes románticos”?

De acuerdo con el informe de las autoridades, el fraude inicia cuando el agresor establece un primer contacto enviando solicitudes de amistad o mensajes directos en plataformas digitales. Para dar credibilidad al engaño, crean perfiles detallados utilizando: fotografías robadas de personal militar, nombres ficticios e información detallada.

Bajo el argumento de encontrarse en zonas lejanas, misiones secretas o áreas de conflicto, el estafador justifica la imposibilidad de reunirse en persona o realizar videollamadas de forma continua, manteniendo la comunicación exclusivamente mediante mensajes de texto o llamadas breves.

#AlertaCibernética | La #PolicíaCibernética advierte sobre los #FraudesRománticos, en el que delincuentes utilizan las #RedesSociales y aplicaciones de #Citas para hacerse pasar por personal #Militar, iniciar una supuesta relación amorosa y cometer fraudes. 🪖❤️ Protégete, verifica siempre la autenticidad del perfil y no compartas información personal 🪪 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 19, 2026

Una vez que han establecido el vínculo emocional, los ciberdelincuentes comienzan a solicitar apoyo económico argumentando diversos pretextos. El delincuente asegura que sus cuentas bancarias se encuentran congeladas y la extorsión económica se prolonga mientras la víctima continúe haciendo transferencias.

Recomendaciones de la policía cibernética

La Policía Cibernética emitió una serie de recomendaciones esenciales para evitar caer en este tipo de estafas como es realizar búsquedas inversas de las fotografías del perfil, no transferir dinero, prestar tarjetas ni compartir datos financieros y en caso de sospecha o de haber sido víctima, suspender el contacto inmediato.

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