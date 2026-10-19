SSP Yucatán alerta por fraudes en compras por internet con inteligencia artificial

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán alertó sobre el uso de inteligencia artificial para crear anuncios, imágenes y perfiles falsos que aparentan ser legítimos, con el objetivo de engañar a personas que realizan compras por internet.

La dependencia advirtió que las ofertas aparentemente atractivas pueden esconder intentos de fraude, por lo que exhortó a la población a verificar la información de los vendedores antes de realizar cualquier pago y desconfiar de promociones con precios demasiado bajos.

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Entre las principales señales de alerta se encuentran los perfiles con poca información, actividad irregular o sin referencias confiables, así como publicaciones que ofrecen productos muy por debajo de su costo habitual sin una explicación comprobable.

La SSP también recomendó prestar atención a los vendedores que presionan para concretar una compra de inmediato, mediante mensajes que aseguran que la promoción está por terminar o que quedan pocas unidades disponibles. Estas tácticas buscan apresurar la decisión y reducir el tiempo para verificar la autenticidad de la oferta.

Otro aspecto que debe considerarse son las fotografías de los productos. De acuerdo con la advertencia preventiva, algunas imágenes pueden presentar detalles inconsistentes o alteraciones que sugieran el uso de herramientas de inteligencia artificial para hacer que una publicación parezca real.

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Ante estos riesgos, la corporación recomendó investigar al vendedor, revisar la antigüedad y actividad de su cuenta, comparar los precios con los de otros comercios y evitar las transferencias anticipadas cuando no existan garantías suficientes.

La SSP subrayó que una publicación con fotografías profesionales, una presentación atractiva o una apariencia confiable no garantiza que el negocio sea legítimo. Por ello, llamó a la ciudadanía a verificar la información antes de compartir datos personales o financieros y concretar una compra en línea.