Ciberfraudes representan 25% de atenciones en Condusef

Los fraudes relacionados con servicios financieros mantienen presencia constante en Campeche y una parte importante de los casos ocurre a través de internet, principalmente mediante plataformas poco conocidas y redes sociales, alertó el titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Carlos Gutiérrez Alonso.

El funcionario informó que la oficina de la Condusef en la capital registra un promedio de 180 atenciones al mes, de las cuales alrededor del 25 por ciento está relacionado con algún tipo de fraude. Esto representa aproximadamente 45 casos mensuales vinculados con engaños o irregularidades en servicios financieros.

De acuerdo con las cifras oficiales, en un periodo de 12 meses ese promedio representaría alrededor de 540 atenciones vinculadas con estafas, aunque la cifra anual exacta dependería de los registros de cada periodo.

Noticia Destacada Vecinos denuncian falta de limpieza en Nueva Jerusalén

Entre los casos que más preocupación generan se encuentran los ciberfraudes, los cuales ocurren mediante páginas electrónicas, plataformas digitales y redes sociales. La facilidad para acceder a supuestos préstamos y servicios financieros puede llevar a los usuarios a entregar información o realizar pagos sin verificar antes la identidad de la institución.

El funcionario explicó que las personas con necesidad económica inmediata se convierten en blanco de este tipo de engaños, pues los defraudadores aprovechan la urgencia para que acepten condiciones sin revisar su origen y legalidad.

Una de las principales recomendaciones consiste en verificar previamente que la institución esté registrada y avalada por las autoridades. Para ello, los usuarios pueden consultar el portal oficial de la Condusef y revisar la información disponible sobre las instituciones financieras.

La revisión debe realizarse antes de proporcionar datos personales, información bancaria o realizar depósitos. Las plataformas desconocidas representan un riesgo mayor cuando no existe certeza sobre quién está detrás de la oferta financiera.

La Condusef llamó a los usuarios a no confiar únicamente en la publicidad en redes sociales o páginas de internet. Antes de contratar un crédito, préstamo o producto financiero, resulta necesario comprobar quién ofrece el servicio, revisar condiciones y confirmar que se trata de una institución reconocida.