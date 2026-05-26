Alerta en Campeche: Policía advierte por mensajes de fraude en celulares; estos no debes abrir

La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) de Campeche emitió una alerta a la población ante el aumento de mensajes fraudulentos que simulan notificaciones de multas de tránsito y buscan robar información personal y bancaria de los ciudadanos.

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Según la dependencia, los mensajes falsos suelen llegar vía WhatsApp o SMS con textos como “Notificación 0494”, “Multa de tránsito enviada a ejecución fiscal” o “Evite el embargo de su unidad”, e incluyen enlaces sospechosos (como dominios falsos similares a www.multax.cc/mx) que dirigen a sitios apócrifos para realizar supuestos pagos.

Estos fraudes, conocidos como phishing, tienen como objetivo obtener datos personales, contraseñas y números de tarjetas de crédito. La Policía Cibernética de Campeche recomienda no abrir los enlaces, no proporcionar ningún dato personal y bloquear inmediatamente el número remitente.

¿Qué debes hacer si recibes uno de estos mensajes?

Ignóralo y no interactúes con él.

y no interactúes con él. Repórtalo de inmediato a la Policía Cibernética al teléfono (981) 811 91 91 , extensiones 10052, 10053 y 10054 .

de inmediato a la al teléfono , extensiones . También puedes llamar al 9-1-1 las 24 horas del día para reportar cualquier situación inusual y recibir orientación inmediata.

La imagen difundida por las autoridades muestra claramente un ejemplo de estos mensajes fraudulentos, con una gran leyenda roja que dice “FALSO”, para alertar a la población sobre cómo identificarlos.

Las autoridades recuerdan que las multas de tránsito reales nunca se notifican solicitando pagos inmediatos a través de enlaces ni amenazan con embargos repentinos sin previo aviso oficial.

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JGH