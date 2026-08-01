BBVA: reportan errores en transferencias y banca móvil; banco prevé normalización este 2 de agosto

Miles de clientes de BBVA reportaron este sábado 1 de agosto diversas fallas al utilizar los servicios digitales del banco. Entre las principales afectaciones se encuentran los errores para realizar transferencias, así como dificultades para acceder y operar desde la aplicación móvil.

Las quejas comenzaron a multiplicarse en redes sociales, donde los usuarios compartieron capturas de pantalla y mensajes en los que señalaron que algunas operaciones no podían completarse o presentaban demoras. Muchos solicitaron información sobre el origen de las intermitencias y el tiempo que tardaría el restablecimiento del servicio.

De acuerdo con la plataforma Downdetector, que monitorea incidencias en servicios digitales, el 54% de los reportes corresponde a problemas con transferencias. Además, el 27% de los usuarios indicó fallas en la app de BBVA, mientras que otro 11% señaló inconvenientes relacionados con la banca móvil.

Hasta el momento, BBVA no ha informado oficialmente cuál fue la causa de las interrupciones ni ha dado un horario específico para la recuperación total de sus plataformas digitales.

Mientras continúan las intermitencias, se recomienda a los clientes consultar únicamente los canales oficiales de BBVA para conocer cualquier actualización y evitar proporcionar datos bancarios mediante enlaces o mensajes de procedencia desconocida, con el fin de prevenir posibles fraudes.

De acuerdo con información proporcionada por el área de servicio al cliente de BBVA, se espera que las operaciones vuelvan a funcionar con normalidad durante este domingo 2 de agosto, aunque el banco aún no ha emitido un comunicado público sobre la conclusión del incidente.