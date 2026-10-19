Presidenta de México acusa irregularidades en operativo con agentes de EU y habla sobre detención de exfiscal de Chihuahua

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como “muy irresponsable” el operativo realizado en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, en el que participaron presuntamente agentes estadounidenses sin autorización, y por el cual fue detenido el exfiscal estatal César Jáuregui Moreno.

Durante su conferencia mañanera de este lunes 19 de octubre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que el exfuncionario enfrenta investigaciones tanto de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua como de la Fiscalía General de la República (FGR).

Sheinbaum precisó que la primera orden de aprehensión derivó de una investigación estatal por presuntos delitos relacionados con el ejercicio del servicio público, mientras que la autoridad federal inició un procedimiento por posible traición a la patria.

Sheinbaum cuestiona operativo de Chihuahua en el que participaron agentes de EU

La presidenta señaló que, de acuerdo con la información recibida de las autoridades, el entonces fiscal habría sido el principal responsable de permitir la participación de agentes extranjeros en un operativo contra un laboratorio clandestino.

Cuestionó que personal de la Fiscalía estatal encabezara acciones que, según explicó, corresponden a las atribuciones de la FGR.

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“Fue muy irresponsable, por decirlo menos”, expresó la mandataria al referirse a las condiciones en las que se desarrolló el operativo.

Sheinbaum también criticó que el personal se desplazara durante la noche por una carretera sinuosa de la Sierra Tarahumara, donde posteriormente ocurrió un accidente en el que fallecieron dos ciudadanos estadounidenses.

Lamentó las muertes y sostuvo que las circunstancias del despliegue deberán esclarecerse durante las investigaciones.

FGR mantiene abiertas investigaciones contra César Jáuregui

La mandataria informó que, según lo comunicado por la titular de la FGR, las investigaciones federales todavía no concluyen y existen otras líneas relacionadas con la actuación del exfiscal.

Explicó que ambas fiscalías trabajaron de manera coordinada desde la apertura de las carpetas de investigación.

Asimismo, destacó que la Fiscalía de Chihuahua haya iniciado procedimientos contra quien anteriormente encabezó la institución.

Sheinbaum afirmó que las personas responsables de procurar justicia deben cumplir estrictamente la legislación, debido a las facultades y obligaciones que tienen frente a la sociedad.

Sheinbaum exige respetar protocolos de cooperación con Estados Unidos

La presidenta reiteró que las agencias extranjeras no tienen autorización para realizar operativos terrestres de seguridad en México fuera de los mecanismos legales establecidos.

En ese sentido, subrayó que cualquier colaboración con gobiernos extranjeros en materia de seguridad debe cumplir con los protocolos correspondientes y notificarse a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

También sostuvo que el respeto a estos procedimientos es indispensable para garantizar la soberanía nacional.

Finalmente, Sheinbaum señaló que las autoridades deberán continuar con las investigaciones para esclarecer las responsabilidades relacionadas con el operativo y la presunta participación irregular de personal extranjero.

IO