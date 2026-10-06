SRE aclara que Querétaro sí notificó visita de embajador de EU; academia policial debe pasar por aval federal

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aclaró que el Gobierno de Querétaro sí informó previamente sobre la visita del embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, realizada el pasado 2 de octubre, aunque precisó que el proyecto de la Academia Internacional de Capacitación Policial debe seguir un procedimiento adicional ante autoridades federales.

La precisión ocurre después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó durante su conferencia matutina del lunes la forma en que avanzó el proyecto y señaló la ausencia de representantes federales en la colocación de la primera piedra.

El acto fue encabezado por el gobernador Mauricio Kuri y el embajador estadounidense, con participación de autoridades de seguridad de Querétaro. La Fiscalía estatal confirmó públicamente la presencia de Johnson y presentó el proyecto como una iniciativa de cooperación internacional para capacitación policial.

¿Qué informó Querétaro a la Secretaría de Relaciones Exteriores?

De acuerdo con la SRE, el 25 de septiembre recibió un oficio del Gobierno de Querétaro en el que se notificaba la visita de Johnson para abordar “diversos temas de interés común”.

El documento estatal, según la Cancillería, precisaba que la visita no implicaba el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en seguridad o procuración de justicia.

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La aclaración establece así que la visita diplomática sí fue comunicada previamente a la Federación. Sin embargo, la SRE hizo una distinción entre ese aviso y el procedimiento requerido para el proyecto de la academia.

¿Por qué la academia policial necesita autorización del GANSEG?

Relaciones Exteriores indicó que cualquier capacitación o proyecto de cooperación en seguridad con un gobierno extranjero debe obtener previamente el visto bueno del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG), órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional.

La Cancillería considera que la Academia Internacional de Capacitación Policial entra en ese supuesto debido a que contempla cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad.

Por instrucción de Sheinbaum, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, habló directamente con Mauricio Kuri y le envió un oficio para ofrecer el acompañamiento de la dependencia durante las gestiones correspondientes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informa: 1.Esta Secretaría reitera que, conforme a la Ley de Seguridad Nacional, para cualquier capacitación o proyecto de cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero debe solicitarse el visto bueno previo del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG), órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional. La Cancillería acompaña a los gobiernos estatales y municipales en estas gestiones. 2. El 25 de septiembre, la SRE recibió un oficio del Gobierno del Estado de Querétaro que informaba sobre la visita del embajador de los Estados Unidos de América, Ronald D. Johnson, prevista para el 2 de octubre, con el propósito de abordar “diversos temas de interés común”. En dicho oficio se precisaba que la visita “no implica de ninguna forma el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia […]”. 3. La Academia Internacional de Capacitación Policial, cuya primera piedra se colocó durante esa visita, es un proyecto que prevé cooperación en materia de seguridad con un gobierno extranjero, por lo que corresponde presentarlo al GANSEG. Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario Roberto Velasco Álvarez conversó directamente con el gobernador Mauricio Kuri González y le dirigió un oficio en el que ofrece el acompañamiento de la Cancillería en estas gestiones, en un ánimo de coordinación institucional. 4. México y los Estados Unidos mantienen una sólida colaboración en materia de seguridad, basada en el respeto a la soberanía y la integridad territorial, el respeto y la confianza mutuos, la responsabilidad compartida y diferenciada, y la cooperación sin subordinación. Esta colaboración se conduce a través de los canales institucionales del Gobierno de México, en coordinación con las entidades federativas. https://t.co/S2jtopzVU2 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 6, 2026

México y EU mantienen cooperación bajo canales institucionales

La SRE reiteró que la relación bilateral en seguridad debe conducirse bajo principios de soberanía, integridad territorial, responsabilidad compartida y cooperación sin subordinación.

El Gobierno de Querétaro ha señalado que la academia buscará capacitar a fuerzas policiales en detección e intercepción de drogas, armas, recursos de procedencia ilícita y otras modalidades de contrabando.

La precisión de la Cancillería modifica un punto central de la discusión: Querétaro sí notificó la visita del embajador, pero el Gobierno federal sostiene que el proyecto de cooperación en seguridad debe ser presentado además ante el GANSEG para continuar por los canales institucionales correspondientes.

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