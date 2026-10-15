México responde a Trump: Roberto Velasco defiende cooperación sin subordinación y exige respeto a la soberanía

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, aseguró que México mantendrá una relación de cooperación sin subordinación con Estados Unidos, al tiempo que exigirá respeto a su soberanía e integridad territorial frente a los señalamientos del presidente Donald Trump sobre la presencia de los cárteles del narcotráfico en territorio mexicano.

Durante una entrevista radiofonica, el canciller defendió los resultados de la colaboración bilateral en materia de seguridad, migración y protección de los mexicanos que viven en Estados Unidos.

Roberto Velasco responde a señalamientos de Trump sobre México

Ante las declaraciones de Trump, quien reiteró que los cárteles del narcotráfico controlan México, Velasco destacó que la cooperación entre ambos países ha permitido obtener resultados en el combate al tráfico de drogas y la migración irregular.

El funcionario señaló que los decomisos mensuales de fentanilo en la frontera sur de Estados Unidos disminuyeron 67 por ciento, mientras que los encuentros de migrantes en situación irregular se redujeron 97 por ciento respecto al nivel más alto registrado en 2023.

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El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvo que México continuará defendiendo los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida y cooperación sin subordinación que rigen la relación bilateral.

México presenta 20 denuncias por casos relacionados con el ICE

En materia de protección consular, Velasco informó que México ha presentado 20 denuncias ante autoridades estadounidenses por casos de connacionales fallecidos o lesionados bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Explicó que la Cancillería mantiene comunicación con las familias afectadas y proporciona acompañamiento jurídico mediante abogados del programa de asesorías legales externas, cuando así lo solicitan.

También señaló que el Gobierno mexicano mantiene contacto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para dar seguimiento a estos casos.

"Vamos a seguir buscando justicia", afirmó el canciller.

Canciller destaca inversiones y fortalecimiento de relaciones internacionales

Velasco también resaltó que la estrategia de diplomacia económica de la Cancillería ha contribuido a facilitar inversiones por más de mil 500 millones de dólares durante 2026, además de impulsar ocho proyectos de nuevos cruces fronterizos con Estados Unidos.

Las doctrinas Juárez, Carranza y Estrada siguen siendo el sustento de nuestra política exterior, y el Gobierno de México las reafirma y actualiza para responder a los retos del presente. Hay quienes confunden firmeza con estridencia; la Cancillería mexicana siempre ha sabido que la firmeza se ejerce con serenidad. — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) October 15, 2026

Respecto a América Latina, destacó el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Perú y reiteró que México mantiene comunicación con gobiernos de distintas orientaciones políticas.

Sobre Nicaragua, explicó que México acompañó una resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA), pero dejó constancia de sus reservas respecto a considerar los asuntos de democracia y derechos humanos como amenazas a la seguridad regional.

Finalmente, el secretario de Relaciones Exteriores destacó el estado de la relación bilateral con España y confirmó la participación de México en la Cumbre Iberoamericana, programada para los días 4 y 5 de noviembre en Madrid, aunque todavía no se define si asistirá la presidenta Claudia Sheinbaum.

IO