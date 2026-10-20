Colectivos de búsqueda cierran el paso de la carretera México-Toluca 

Integrantes de diversos colectivos de búsqueda de personas mantuvieron bloqueos este martes 20 de octubre de 2026, sobre la carretera México-Toluca, generando considerables afectaciones vehiculares en ambos sentidos de la vialidad. Los colectivos se encuentran exigiendo avances en sus investigaciones.

La manifestación se concentró principalmente a la altura del municipio de Lerma, en las inmediaciones de las Plazas Outlet y la zona industrial, así como cerca del kilómetro 48 de dicho corredor interurbano.

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¿Cuáles son las exigencias de los colectivos de búsqueda?

La movilización de este 20 de octubre fue encabezada por familiares de víctimas y colectivos como Mariposas Buscando Corazones, Justicia Nacional y Flores en el Corazón, sumando un contingente de alrededor de 50 a 60 personas que se presentaron con mantas, fichas de búsqueda y barricadas improvisadas.

Las y los manifestantes cerraron el paso a los automovilistas para acusar la falta de resultados por parte de las autoridades ministeriales y exigir la atención de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Los manifestantes expresaron su inconformidad ante la inacción en el avance de las carpetas de investigación.

Más de 5 horas de bloqueo en la México Toluca y el tráfico a todo lo que da. Se sugiere cómo alternativa la autopista. @trafico889 https://t.co/IyM5mBYcOI — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) October 20, 2026

Entre sus demandas centrales destacan una reunión formal con el titular de la Fiscalía mexiquense, el compromiso de diligencias reales sobre el paradero de sus seres queridos y mayor claridad sobre los mecanismos de búsqueda a nivel estatal y federal. Los colectivos advirtieron que no se van a retirar de forma definitiva hasta obtener una respuesta clara.

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