Gobierno federal anuncia nueva propuesta salarial para trabajadores del IMSS esta semana; revisan contratos y prestaciones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberá presentar esta semana una nueva propuesta para incrementar los salarios de sus trabajadores, además de atender problemas relacionados con la contratación de personal y las condiciones laborales.

Durante su conferencia mañanera de este martes 20 de octubre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que solicitó al director general del IMSS, Zoé Robledo, revisar los gastos administrativos para identificar recursos que permitan ofrecer un aumento salarial mayor.

Sheinbaum aclaró que los ajustes presupuestarios no deberán afectar la atención médica ni los servicios que reciben los derechohabientes.

¿Cuándo presentarán la nueva propuesta salarial del IMSS?

La presidenta señaló que el planteamiento deberá quedar listo durante esta misma semana, como parte de las negociaciones con los trabajadores del instituto.

"Pues tiene que quedar esta semana", respondió al ser cuestionada sobre los avances de las conversaciones.

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Explicó que la propuesta deberá considerar una reducción de gastos en determinadas áreas, sin comprometer el funcionamiento de hospitales, clínicas y otros servicios médicos.

El objetivo, indicó, es destinar los recursos disponibles a mejorar los ingresos del personal.

IMSS revisará contratos pendientes y condiciones de trabajo

Sheinbaum adelantó que el plan también deberá abordar la situación de trabajadores que todavía no cuentan con una contratación formal, incluidos algunos que se incorporaron durante la pandemia de COVID-19.

Asimismo, se revisarán las solicitudes presentadas por el personal de hospitales y las necesidades pendientes en las unidades de medicina familiar.

La mandataria explicó que espera recibir un documento con aproximadamente cinco puntos concretos, que contemple tanto mejoras salariales como medidas para beneficiar a los trabajadores y derechohabientes.

Finalmente, informó que sostuvo una reunión sobre el tema el lunes 19 de octubre y que volverá a reunirse este martes con los responsables de las negociaciones para avanzar en la elaboración de la propuesta.

IO