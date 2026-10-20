Presidenta Sheinbaum Pardo niega pacto con Maru Campos por detención del exfiscal César Jáuregui

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que exista un acuerdo político con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, relacionado con la detención del exfiscal estatal César Jáuregui Moreno, investigado por la presunta participación irregular de agentes estadounidenses en un operativo en la Sierra Tarahumara.

Durante su conferencia mañanera de este martes 20 de octubre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria aseguró que las investigaciones corresponden exclusivamente a las autoridades ministeriales y negó cualquier intervención de su gobierno para favorecer o perjudicar a funcionarios estatales.

“La justicia está por encima incluso de la política. Nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia”, afirmó Sheinbaum al responder sobre las versiones de un supuesto acuerdo con la mandataria de Chihuahua.

Sheinbaum rechaza acuerdo político por detención de César Jáuregui

La presidenta explicó que las investigaciones comenzaron después de conocerse la muerte de dos agentes estadounidenses en un accidente carretero ocurrido en la Sierra Tarahumara, cuando participaban en un operativo relacionado con un presunto laboratorio clandestino de metanfetaminas.

Señaló que los agentes extranjeros no contaban con la autorización correspondiente para participar en operaciones terrestres en México y cuestionó que la Fiscalía de Chihuahua realizara actividades que, de acuerdo con su explicación, corresponden a la Fiscalía General de la República (FGR).

Noticia Destacada Presidenta de México acusa irregularidades en operativo con agentes de EU y habla sobre detención de exfiscal de Chihuahua

Sheinbaum indicó que tanto las autoridades estatales como las federales iniciaron investigaciones que derivaron en órdenes de aprehensión contra el exfiscal.

¿Maru Campos también será investigada por el caso Jáuregui?

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que las investigaciones alcancen a la gobernadora de Chihuahua, Sheinbaum aclaró que no le corresponde determinar responsabilidades ni exonerar a ninguna persona.

Explicó que será la FGR la encargada de establecer, mediante las pruebas recabadas, si existen elementos para proceder contra otros funcionarios.

“No depende de mí exonerar a una persona o a otra”, sostuvo la mandataria.

También reiteró que las pruebas contra Jáuregui deberán presentarse ante la autoridad judicial, conforme a las disposiciones del sistema penal acusatorio.

Sheinbaum pide no judicializar diferencias políticas

Durante la misma conferencia, la presidenta fue cuestionada sobre declaraciones de dirigentes y legisladores de oposición que han solicitado la intervención de autoridades estadounidenses en asuntos mexicanos.

Sheinbaum consideró que esas expresiones deben discutirse en el ámbito político y no necesariamente convertirse en denuncias penales.

En ese sentido, afirmó que la justicia no debe utilizarse para resolver diferencias partidistas y reiteró que corresponde a la ciudadanía evaluar las posiciones de los actores políticos.

Finalmente, insistió en que el caso del exfiscal de Chihuahua debe resolverse mediante las investigaciones y pruebas de las fiscalías, sin acuerdos políticos ni decisiones ajenas al procedimiento judicial.

IO