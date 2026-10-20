Registran sismo de magnitud 4.2 en Chiapas este 20 de octubre.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de magnitud moderada en Chiapas durante la jornada de este martes 20 de octubre de 2026. De acuerdo con los reportes compartidos, el evento sísmico se registró a las 16:45:37 horas (tiempo del centro de México).

El temblor de magnitud 4.2, tuvo su epicentro a 161 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en aguas del Océano Pacífico, fijando su profundidad focal en 10.3 kilómetros. Sin embargo; también se reportaron movimientos de menor intensidad.

Adicionalmente, durante la madrugada y mediodía del mismo 20 de octubre, se contabilizaron movimientos de menor intensidad en municipios chiapanecos como Arriaga (M 3.3 a las 03:47 horas), Mapastepec (M 3.5 a las 05:25 horas) y Pijijiapan (M 3.6 a las 12:44 horas).

SISMO Magnitud 4.2 Loc 161 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 20/10/26 16:45:37 Lat 13.63 Lon -93.19 Pf 10 km https://t.co/ozzWyf6dfT — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 20, 2026

Los organismos de Protección Civil estatal y local no reportaron afectaciones a la infraestructura, lesiones a personas ni interrupción en los servicios básicos a causa de estos eventos. La actividad sísmica se mantiene dentro de los parámetros habituales de la franja del Pacífico sur mexicano.

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