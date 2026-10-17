Sismo de magnitud 5.1 sacude Chiapas hoy 17 de octubre; epicentro cerca de Ciudad Hidalgo

Un sismo de magnitud 5.1 se registró la mañana de este sábado 17 de octubre de 2026, con epicentro al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

A través de su cuenta oficial de X, el organismo detalló que el movimiento telúrico ocurrió a las 07:59:33 horas, tiempo del centro de México, con una profundidad de 10 kilómetros.

¿Dónde fue el epicentro del sismo de hoy en Chiapas?

De acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Sismológico Nacional, el epicentro se localizó a 149 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, en una zona del océano Pacífico.

El organismo proporcionó las siguientes coordenadas geográficas del movimiento sísmico: latitud 13.65 y longitud -93.04.

El reporte inicial confirmó una magnitud de 5.1, aunque no incluyó información sobre posibles afectaciones en las localidades cercanas al epicentro.

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¿Hubo daños por el sismo de magnitud 5.1 en Chiapas?

Hasta el momento, el reporte del SSN no precisa si el temblor provocó daños materiales o dejó personas lesionadas.

El Servicio Sismológico Nacional mantiene el seguimiento de la actividad sísmica en territorio mexicano y publica información sobre los movimientos detectados.

SISMO Magnitud 5.1 Loc 149 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 17/10/26 07:59:33 Lat 13.65 Lon -93.04 Pf 10 km https://t.co/xJXF16ocUx — Sismológico Nacional (@SSNMexico) October 17, 2026

Ante cualquier movimiento telúrico, se recomienda a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

Los datos técnicos del sismo pueden actualizarse conforme avance el análisis de los registros sísmicos.

IO