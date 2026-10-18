Reportan sismo de magnitud 4.0 en Río Grande, Oaxaca este 18 de octubre

Un sismo de magnitud 4.0 se registró durante la mañana de este domingo 18 de octubre de 2026 en la región costera de Oaxaca, según datos oficiales reportados por el Servicio Sismológico Nacional (SSN). Este fenómeno sorprendió a los habitantes de la región y comunidades aledañas.

De acuerdo con la información reportada por las autoridades, el fenómeno geológico ocurrió exactamente a las 08:39:02 horas (tiempo del centro de México). El epicentro fue ubicado a 28 kilómetros al oeste de la localidad de Río Grande, Oaxaca, con una profundidad de 13.1 kilómetros.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 28 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX 18/10/26 08:39:02 Lat 15.98 Lon -97.69 Pf 13 km https://t.co/ziZ5JCjCbN — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 18, 2026

De acuerdo con las evaluaciones iniciales y los informes de las autoridades de Protección Civil del estado de Oaxaca, no se registraron personas lesionadas ni daños a la infraestructura o a los servicios básicos en la zona costera, tras la aparición del sismo durante este domingo.

Debido a la baja profundidad que tuvo el sismo de este domingo, el movimiento fue percibido de forma leve a moderada por los habitantes de Río Grande y comunidades aledañas de la región.

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