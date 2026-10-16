Sismo de magnitud 4.8 se registra frente a las costas de Chiapas este viernes 16 de octubre

Un sismo registrado la noche de este viernes 16 de octubre de 2026 frente a las costas de Chiapas generó reportes sobre su magnitud y ubicación, luego de que inicialmente se informara de un movimiento de 4.9 grados al suroeste de Huixtla.

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De acuerdo con la información difundida con datos atribuidos al Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor ocurrió a las 19:03 horas, con epicentro en el océano Pacífico, frente al litoral chiapaneco, y una profundidad reportada de 10 kilómetros.

Aunque los primeros informes situaron el movimiento a 110 kilómetros al suroeste de Huixtla, una actualización posterior ajustó la magnitud a 4.8 y ubicó el epicentro a 156 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, también en Chiapas.

La revisión de estos parámetros forma parte del proceso de análisis de los movimientos sísmicos, cuyos datos preliminares pueden modificarse conforme se dispone de información adicional.

SISMO Magnitud 4.8 Loc 156 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 16/10/26 19:03:00 Lat 14.06 Lon -93.45 Pf 10 km https://t.co/Hx1hNN2a6U — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 17, 2026

¿Dónde fue el epicentro del sismo en Chiapas?

Según la actualización difundida durante la noche, el epicentro se localizó en las coordenadas 14.059 de latitud y -93.448 de longitud, en aguas del océano Pacífico.

El movimiento se registró frente a la costa sur de Chiapas, una región donde existe actividad sísmica asociada a la interacción de placas tectónicas.

Hasta el momento, la información disponible no permite establecer en qué localidades se percibió el temblor ni confirmar afectaciones relacionadas con este evento.

JGH