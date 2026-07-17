Enjambre sísmico sacude Chiapas: SSN reporta 9 sismos este 17 de julio; cuatro superan magnitud 5.5

La mañana de este viernes 17 de julio estuvo marcada por una intensa actividad sísmica en el sur del país. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó el registro de nueve sismos en un lapso de poco más de dos horas, de los cuales ocho ocurrieron frente a las costas de Chiapas y uno en Guerrero.

Entre los movimientos telúricos destacó un sismo de magnitud 7.4, considerado el de mayor intensidad de la jornada, además de otros eventos de 6.5, 6.1 y 5.8, todos dentro del rango de sismos de consideración, ya que superan la magnitud 5.5, umbral a partir del cual pueden activarse sistemas de alerta sísmica en diversas regiones del país, dependiendo de la ubicación del epicentro y la percepción esperada.

La secuencia de movimientos mantiene en alerta a las autoridades de Protección Civil, que iniciaron recorridos para evaluar posibles daños en municipios de Chiapas y Guerrero.

¿Cuáles fueron los sismos registrados este 17 de julio?

De acuerdo con los reportes difundidos por el SSN, la actividad comenzó a las 07:20 horas con un sismo preliminar de magnitud 4.9, localizado a 107 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una profundidad de 10 kilómetros.

Poco después, a las 08:48 horas, ocurrió el movimiento de mayor intensidad. El organismo actualizó el reporte definitivo a magnitud 7.4, con epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, también a una profundidad de 10 kilómetros.

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Inicialmente, ese mismo evento fue reportado de manera preliminar como un sismo de magnitud 6.8, localizado al suroeste de Huixtla, Chiapas. Posteriormente, tras el análisis de la información, el SSN corrigió la magnitud y el epicentro.

La actividad continuó con un sismo de magnitud 5.8 a las 09:14 horas, ubicado a 143 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.

Cinco minutos después, casi de manera simultánea, se registraron otros dos movimientos: uno de magnitud 6.5, localizado a 126 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, y otro de magnitud 6.1, con epicentro al norte de Mapastepec, Chiapas, este último con una profundidad de 135 kilómetros.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.1 Loc 62 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS 17/07/26 09:57:24 Lat 14.75 Lon -92.88 Pf 10 km pic.twitter.com/ABWBQUXMs3 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) July 17, 2026

Guerrero también registró actividad sísmica

La secuencia de temblores no se limitó a Chiapas. A las 09:29 horas, el SSN reportó un sismo de magnitud 4.5 con epicentro a tres kilómetros al oeste de San Marcos, Guerrero, y una profundidad de 8.9 kilómetros.

Finalmente, a las 09:57 horas, se registró un nuevo movimiento preliminar de magnitud 5.1, localizado a 62 kilómetros al suroeste de Huixtla, Chiapas.

SISMO Magnitud 4.5 Loc. 3 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO 17/07/26 09:29:53 Lat 16.789 Lon -99.422 Pf 8.9 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) July 17, 2026

Cuatro sismos superaron la magnitud 5.5

Del total de movimientos reportados durante la mañana, cuatro alcanzaron magnitudes superiores a 5.5, por lo que se consideran sismos de importancia:

Magnitud 7.4 , al suroeste de Ciudad Hidalgo.

, al suroeste de Ciudad Hidalgo. Magnitud 6.5 , al suroeste de Ciudad Hidalgo.

, al suroeste de Ciudad Hidalgo. Magnitud 6.1 , al norte de Mapastepec.

, al norte de Mapastepec. Magnitud 5.8, al suroeste de Ciudad Hidalgo.

SISMO Magnitud 7.4 Loc. 135 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 17/07/26 08:48:38 Lat 14.162 Lon -93.287 Pf 10.0 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) July 17, 2026

El resto de los eventos registrados fueron de 5.1, 4.9 y 4.5, además del reporte preliminar de 6.8 que posteriormente fue actualizado por el SSN al confirmarse el sismo de magnitud 7.4.

Hasta el momento, las autoridades continúan con la evaluación de posibles afectaciones en las zonas donde los movimientos fueron perceptibles. Protección Civil mantiene el monitoreo de la actividad sísmica y exhortó a la población a seguir únicamente la información emitida por fuentes oficiales.

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