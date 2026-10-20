Sheinbaum Pardo alista reuniones bilaterales durante cumbre APEC 2026; aún no confirma encuentros con Trump y Xi Jinping

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que su gobierno se encuentra en la revisión de posibles reuniones bilaterales con otros mandatarios durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará el 18 y 19 de noviembre de 2026 en Shenzhen, China.

Durante su conferencia mañanera de este martes 20 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que todavía no tiene encuentros confirmados para su agenda internacional, aunque recientemente recibió información sobre la organización del viaje.

La presidenta fue cuestionada sobre la posibilidad de reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, así como con el presidente de China, Xi Jinping, y el mandatario ruso, Vladímir Putin.

¿Sheinbaum se reunirá con Donald Trump y Xi Jinping en China?

Sheinbaum señaló que aún no se han definido las reuniones que sostendrá durante su participación en la APEC, debido al tiempo limitado que permanecerá en territorio chino.

La mandataria recordó que deberá regresar a México para participar en las actividades oficiales del 20 de noviembre, con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana.

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“Vamos a identificar qué reuniones bilaterales tendríamos y con gusto se las informamos en su momento”, respondió.

Por ello, aclaró que todavía no puede confirmar encuentros con Trump, Xi Jinping ni otros jefes de Estado que participarán en la cumbre.

¿Cuándo será la cumbre APEC 2026 en China?

La reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico está programada para el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen.

Sheinbaum había explicado previamente que su participación también está relacionada con la designación de México como sede de la APEC en 2028.

La presidenta reiteró que su estancia será breve debido a sus compromisos oficiales en México, por lo que la agenda de encuentros diplomáticos deberá ajustarse a los tiempos disponibles.

Finalmente, señaló que informará sobre las reuniones bilaterales una vez que queden definidas por los equipos encargados de organizar su participación en el encuentro internacional.

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