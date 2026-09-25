Presidenta de México coincide con Xi Jinping: competencia entre China y EU no debe convertirse en conflicto

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó este viernes 25 de septiembre el planteamiento del mandatario chino Xi Jinping para que la competencia económica entre China y Estados Unidos no derive en una confrontación entre ambas potencias.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que la rivalidad entre las dos mayores economías genera incertidumbre internacional y sostuvo que México mantiene una posición a favor de la cooperación, el desarrollo y la paz.

“Estamos de acuerdo en que la competencia económica que existe no tiene por qué generar rivalidad entre los países y, al contrario, promover la cooperación para el desarrollo”, afirmó la mandataria.

La posición se conoce después de la visita de Estado de Xi Jinping a Washington, donde se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump en medio de diferencias sobre comercio, tecnología, Taiwán e inteligencia artificial.

Sheinbaum respalda una competencia económica sin confrontación

La Presidenta consideró relevante la postura expresada por Xi en torno a la relación con Estados Unidos y señaló que el crecimiento económico de una nación no necesariamente tiene que obstaculizar el desarrollo de otra.

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México ha insistido, al mismo tiempo, en preservar la integración económica de América del Norte. Sheinbaum ha señalado anteriormente que el T-MEC constituye una herramienta central para que México, Estados Unidos y Canadá enfrenten la competencia económica global, particularmente la proveniente de China.

El Gobierno mexicano también mantiene conversaciones con Washington sobre aranceles y la próxima revisión del tratado comercial. Sheinbaum explicó recientemente que existen dos líneas de negociación: las medidas arancelarias y la revisión del propio T-MEC.

Sheinbaum buscará reunión con Xi Jinping en China

La mandataria confirmó además que existe interés en mantener una reunión bilateral con Xi Jinping durante su próxima visita a China.

Sheinbaum indicó que todavía no se ha concretado formalmente el encuentro, aunque respondió que sí le interesaría reunirse con el presidente chino.

La Presidenta viajará a China en noviembre para participar en la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). México asumirá posteriormente la conducción del mecanismo rumbo a la reunión que organizará en 2028.

Sheinbaum agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene comunicación con autoridades chinas para abordar distintos asuntos de la relación bilateral, incluidos temas comerciales.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein señaló que "la rivalidad entre dos importantes naciones, como China y Estados Unidos", puede generar incertidumbre global, cosa que se opone al objetivo de "paz y cooperación para el desarrollo" que tiene México. Además, explicó… pic.twitter.com/cTzvHtCREa — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 25, 2026

México busca mantener vínculos con China y Estados Unidos

La postura del Gobierno mexicano combina su integración económica con Estados Unidos y Canadá con el mantenimiento de relaciones comerciales y diplomáticas con otras regiones.

La administración federal ha defendido que la relación con Washington debe mantenerse bajo principios de soberanía, mientras continúa las negociaciones comerciales derivadas del T-MEC. En septiembre, Sheinbaum reiteró que la integración económica con Estados Unidos es amplia, pero debe conservarse sin renunciar a la defensa de los intereses nacionales.

La posible reunión con Xi ocurriría así en un momento marcado por ajustes en la relación económica entre las principales potencias y por la preparación de México para asumir un papel mayor dentro de APEC.

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