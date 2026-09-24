México y Corea del Sur firman 17 acuerdos y trazan plan de cooperación hasta 2030

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae-Myung, anunciaron este jueves 24 de septiembre una nueva etapa de cooperación bilateral, con 17 memorándums de entendimiento y un Plan de Acción México-Corea 2026-2030 que marcará la relación entre ambos países durante los próximos cuatro años.

Tras su encuentro en Palacio Nacional, Sheinbaum destacó que México y Corea del Sur mantienen una asociación estratégica sustentada en comercio, inversión y cooperación tecnológica.

La mandataria señaló que en 2025 el intercambio comercial bilateral alcanzó 27 mil millones de dólares, mientras que la inversión coreana acumulada desde 2006 supera los 11 mil 500 millones de dólares a través de más de 2 mil empresas.

México y Corea acuerdan ampliar comercio e inversiones

Lee Jae-Myung informó que ambos gobiernos alcanzaron un acuerdo de principio para concluir la revisión del Acuerdo de Promoción y Protección de las Inversiones, después de siete años de negociaciones.

También anunciaron trabajos para crear un esquema de crédito intermediario por 100 millones de dólares, destinado a facilitar operaciones de empresas mexicanas que adquieran bienes y servicios coreanos y apoyar a compañías de Corea instaladas en México.

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Los gobiernos también acordaron reforzar la cooperación en cadenas de suministro, crudo y recursos estratégicos, además de establecer nuevos mecanismos contra mercancías ilícitas en aduanas.

Inteligencia artificial, sector aeroespacial y educación, entre las prioridades

Sheinbaum indicó que existe potencial para ampliar la colaboración en electromovilidad, inteligencia artificial, tecnologías digitales, ciencia y educación superior, al combinar las capacidades tecnológicas de Corea con la infraestructura industrial y el talento mexicano.

Lee agregó que ambos países ampliarán su cooperación en digitalización, industria aeroespacial y defensa, así como en capacitación, investigación e intercambio tecnológico.

En materia educativa y cultural, los mandatarios acordaron continuar las conversaciones sobre un programa de becas y estudiar la creación de un centro de cultura K-pop en México, además de un instituto de cultura mexicana en Corea del Sur.

Sheinbaum y Lee anuncian 17 memorándums de entendimiento

La Presidenta detalló que las dependencias de ambos gobiernos firmaron 17 memorándums de entendimiento en áreas como cooperación económica y financiera, desarrollo, movilidad académica, cultura, turismo, ciencia, tecnología y seguridad.

Ambos mandatarios también expresaron coincidencias en temas internacionales, entre ellos la defensa del multilateralismo, el derecho internacional, la soberanía de los Estados y la solución pacífica de controversias.

Sheinbaum destacó además que la cooperación continuará rumbo a 2028, cuando Corea del Sur asumirá la presidencia del G20 y México encabezará APEC. El plan bilateral 2026-2030 servirá como hoja de ruta para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados durante la visita de Estado.

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