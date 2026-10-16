Marcelo Ebrard anuncia cuarta ronda de negociaciones con Estados Unidos antes de terminar 2026

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que la cuarta ronda bilateral de negociaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se realizará antes de que concluya 2026, al destacar las condiciones comerciales del país frente a las principales economías del mundo.

Durante su comparecencia ante legisladores, con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario sostuvo que México mantiene una posición favorable en comercio exterior, pese a los aranceles y la incertidumbre relacionada con el acuerdo comercial.

“La posición de México me parece claramente va bien y le va a ir mejor”, afirmó Ebrard.

México mantiene 80% de su comercio con Estados Unidos libre de aranceles

El titular de la Secretaría de Economía explicó que cerca del 80 por ciento del comercio bilateral entre México y Estados Unidos se realiza sin aranceles, lo que, a su consideración, representa una ventaja competitiva para las exportaciones nacionales.

Ebrard señaló que, ante los cambios en la política comercial estadounidense, el Gobierno de México implementó una estrategia para mantener el intercambio comercial, proteger las exportaciones y atraer nuevas inversiones.

Añadió que el Plan México contempla aumentar la producción nacional e impulsar sectores estratégicos como electrónica, semiconductores e inteligencia artificial.

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Ebrard destaca cartera de inversiones superior a 400 mil millones de dólares

En materia de inversión extranjera directa, el funcionario informó que se han autorizado proyectos por más de 3 mil 500 millones de dólares, mientras que existe una cartera adicional de 18 mil millones de dólares.

Asimismo, destacó que el portafolio de inversiones previsto para el sexenio supera los 400 mil millones de dólares.

Ebrard explicó que parte de los recursos captados se destina a la ampliación de instalaciones industriales, adquisición de maquinaria y desarrollo de nuevas actividades productivas.

México busca ampliar comercio con Europa y Asia

El secretario de Economía también se refirió a la diversificación de los mercados internacionales.

Recordó que la modernización del acuerdo comercial con la Unión Europea, cuya entrada en vigor está prevista para 2027, abrirá oportunidades para las industrias manufactureras y el sector agropecuario.

Además, señaló que México será sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2028, como parte de su participación en los mecanismos de integración comercial.

🔴 EN VIVO | Comparecencia del Secretario de Economía, @m_ebrard, ante Comisiones Unidas de Economía, Comercio y Competitividad y de Economía Social y Fomento al Cooperativismo de la Cámara de @Mx_Diputados 📺 https://t.co/2VrGO8eLFZ https://t.co/cVUcWRkn1s — Economía México (@SE_mx) October 16, 2026

Oposición cuestiona resultados económicos y futuro del T-MEC

Durante la comparecencia, legisladores del PRI y PAN expresaron preocupación por el crecimiento económico, los aranceles estadounidenses y las revisiones anuales del T-MEC.

El senador priista Mario Zamora cuestionó el desempeño económico del país y la disponibilidad de financiamiento empresarial, mientras que la panista Angélica Granados manifestó inquietud por el impacto de las restricciones comerciales en sectores como el automotriz.

En contraste, el legislador del PT José Luis Montalvo respaldó la estrategia comercial del Gobierno federal y destacó el crecimiento de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos.

Ebrard reiteró que el objetivo de México es mantener su relación comercial con Estados Unidos y Canadá, ampliar la inversión y consolidar su participación en industrias de mayor valor agregado, de cara a las siguientes etapas de revisión del T-MEC.

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