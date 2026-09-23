Presidenta de México explica por qué no asistió a la ONU y confirma viaje a China para APEC

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó este miércoles 23 de septiembre que decidió no asistir de manera presencial a la 81 Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrolla en Nueva York, porque consideró que “no era el momento” adecuado para hacerlo.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria recordó que tampoco acudió personalmente a la Asamblea General de 2025 y señaló que la representación mexicana quedó en manos del secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, quien participa esta semana en distintos encuentros multilaterales y bilaterales.

“Hay momentos y momentos donde uno decide ir y no ir. Consideré que este no era un momento para asistir a la Asamblea”, declaró Sheinbaum.

Sheinbaum confirma viaje a China por reunión de APEC

La Presidenta confirmó, en cambio, que viajará a China el próximo 27 de noviembre para participar en la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Sheinbaum explicó que México recibirá durante ese encuentro la conducción rumbo a la organización del foro en 2028, año en el que el país será sede del mecanismo internacional.

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La participación de México en APEC forma parte de una agenda de acercamiento con las economías de Asia-Pacífico. El propio Velasco realizó a principios de septiembre una visita a China en preparación de esa reunión y recordó que México será anfitrión del foro en 2028.

Sheinbaum plantea fortalecer a Naciones Unidas

Durante la misma conferencia, Sheinbaum defendió los principios de política exterior establecidos en la Constitución mexicana, entre ellos la igualdad jurídica de los Estados, la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias.

La mandataria señaló que una parte importante de las decisiones dentro de Naciones Unidas se concentra en los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido—, que cuentan con derecho de veto.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de impulsar una reforma profunda del organismo, respondió que “sería muy bueno”.

Sheinbaum consideró que Naciones Unidas debe fortalecerse para responder a conflictos internacionales y reiteró que México apuesta por el multilateralismo, el diálogo y la diplomacia, principios que la delegación mexicana también ha colocado entre sus prioridades durante la actual Asamblea General.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein afirmó que "la visión de México es la visión constitucional, que tiene que ver con la igualdad de los estados" y señaló que la postura y visión que se maneja en el Gobierno es la de no bloqueos comerciales, dada la afección que… pic.twitter.com/UIIFJeu5dy — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 23, 2026

Roberto Velasco representará a México ante la Asamblea General

Sheinbaum aclaró que Roberto Velasco todavía no había pronunciado el discurso formal de México ante el pleno y que su intervención estaba prevista para el viernes.

El canciller ya participa en Nueva York en encuentros paralelos y reuniones diplomáticas. Entre ellos estuvo una sesión relacionada con igualdad, no discriminación y derechos de las personas LGBT, realizada antes del inicio del debate general.

México mantiene así su presencia en la Asamblea General mediante la delegación encabezada por Velasco, mientras Sheinbaum reserva su próxima participación presencial en un foro multilateral para la reunión de APEC en China.

IO