Bloqueo en la México-Toluca cumple más de 19 horas; familiares de desaparecidos exigen respuestas

Familiares de personas desaparecidas mantienen un bloqueo en la autopista México-Toluca, a la altura de Plazas Outlet Lerma, en el Estado de México, que este miércoles 21 de octubre acumuló más de 19 horas y provocó largas filas de vehículos con dirección a la Ciudad de México.

La protesta comenzó alrededor de las 11:00 horas del martes 20 de octubre, cuando integrantes de colectivos de búsqueda cerraron la circulación para exigir avances en las investigaciones sobre el paradero de sus familiares.

Los manifestantes permanecieron durante la noche en el lugar y colocaron fotografías, fichas de búsqueda y pancartas para solicitar la intervención del titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez.

¿Por qué está bloqueada la autopista México-Toluca?

Los familiares denuncian que algunas investigaciones permanecen sin avances, pese a que existen casos de personas desaparecidas desde hace más de siete años, por lo que solicitan una reunión directa con el fiscal mexiquense.

En la movilización participan integrantes de los colectivos Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional y Flores en el Corazón, quienes advirtieron que mantendrán la protesta hasta recibir una respuesta de las autoridades.

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Aunque la circulación hacia Toluca se reabrió después de las 17:00 horas del martes, el bloqueo continuó en dirección a la capital del país.

Los inconformes acordaron permitir el paso de vehículos durante cinco minutos por cada 50 minutos de cierre para reducir las afectaciones.

Hasta las 06:00 horas de este miércoles no se había alcanzado un acuerdo. Personal de la Fiscalía estatal y representantes de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México acudieron al lugar para dialogar con los manifestantes.

#TomePrecauciones en #EdoMex continua cierre total de circulación por presencia de personas cerca del km. 048+500, de la carretera México- Toluca (Ent. Constituyentes). Atienda indicación vial. https://t.co/MiOioSOpqr — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 21, 2026

Sin embargo, los familiares reiteraron que no retirarán el bloqueo hasta obtener atención directa del fiscal y respuestas sobre las investigaciones de sus seres queridos.

La protesta continuaba durante la mañana de este miércoles, con afectaciones en la México-Toluca y otras vialidades de la zona de Lerma.

IO