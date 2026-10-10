Desaparecidos en Felipe Carrillo Puerto: suman 38 casos en 2026; más de la mitad sigue sin ser localizada

Continúa en aumento el número de personas desaparecidas en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, donde se reportó el caso número 38 de víctimas cuya ausencia ha sido denunciada ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común. Entre ellas se encuentra José Valentín Valle Caamal, de 40 años, quien fue visto por última vez el pasado 3 de octubre.

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La cifra de desapariciones en el municipio ha variado mes con mes: en agosto cuatro personas no fueron localizadas, una en septiembre y en lo que va de octubre ya suman tres nuevos casos. De acuerdo con información difundida por la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se publicó la ficha correspondiente tras la denuncia presentada por sus familiares el 8 de octubre, bajo la alerta con folio 104/FDS/2026.

La Fiscalía General del Estado activó la ficha de búsqueda para José Valentín Valle Caamal, de 40 años.

Como señas particulares, Valle Caamal presenta una cicatriz de aproximadamente un centímetro en la ceja izquierda, además de un ligero retraso mental y un trastorno del habla. Al momento de su ausencia vestía pantalón de mezclilla y camisa blanca manchada de tierra, además de portar una mochila en tonos rosa y azul. Hasta ahora se desconoce su paradero, por lo que las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para contribuir a su localización.

Con este caso suman 38 denuncias por personas desaparecidas en lo que va del año en el municipio, de las cuales más del 50 % corresponden a individuos que aún no han sido encontrados.

Por otra parte, madres buscadoras realizaron un operativo en la zona poniente del municipio, con la participación de elementos de la FGE, quienes se trasladaron desde la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas hacia la carretera que conduce a Mérida, Yucatán. Trascendió que las labores se desarrollarían sobre la vía corta Chetumal–Mérida; sin embargo, las autoridades no habían informado sobre los resultados de las diligencias debido al hermetismo en la información.

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Este despliegue se suma al megaoperativo efectuado un día antes en el mismo sector, cuyos resultados tampoco se han dado a conocer. Durante aquella movilización se desplegó un amplio contingente con elementos armados, debido a que se intervenía en una zona considerada de alto impacto.

JGH